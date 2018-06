Infidencias y confidencias del 24 de junio del 2018

domingo 24 de junio de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 24 de junio del 2018

Vacilón. Por la Cueva de la Cinco de Mayo hay un pregón que tiene focopeados a los seguidores de un padrastro de la tierra del oro verde. ‘Muerto el Gato, vive el Sombrero'. Chuso, con rima y todo.

Investiguen. Me dice un anuro judicial que algo raro está pasando en el Juzgado Décimo Séptimo Civil con el asunto de las consignaciones de las fianzas y los terrenos.

Suertudo. Son varios los medios colombianos que aseguran que el próximo jefe de comunicación de Duque, el sucesor de Juan Manuel, llegará de la 12 de octubre.

Por la cocina. El último funcionario que se va por estar bajo investigación de Transparencia fue el papá de Zambo. Dicen que no pudo explicar porque se llevó a una funcionaria a un viaje a Perú, pese a que le habían negado el visto bueno.

Por la cocina 2. Y resulta que también se fue a París bien acompañado, pero no pidió visto bueno, no publicó el viaje y compró el boleto por booking.com y no a través del portal del Panamá Compra.

Por la cocina 3. Con el papá de Zambo ya van varios funcionarios que se han tenido que ir por investigaciones. Recordemos a la mamá de Gucci, el ex gerente de ENA, Candín del IMA, Girón y más de 30 funcionarios por nepotismo.

Sin explicación. Por C3 hay un grupo de profesores preguntando cuál ha sido la ganancia, por exigua que sea, para los universitarios de haberle cedido unos terrenos a Pandeportes y al club que recoge millones en diciembre.

Sin explicación 2. Los catedráticos piden a la universidad que explique el asunto porque hasta hace un tiempo no reposaba ningún documento que avale este convenio. Si alguna de las partes no ha cumplido, que corten palitos, eso es lo que están exigiendo.

Son los que son. Ya se divulgó la lista de los aspirantes presidenciales de la Locura. La información que mandó la gente de la plaza de la democracia coincide con el la cantidad de apóstoles.

Bien raya'o. El mismo historiador que se enfadó porque le colocaron pedazos de tela roja a algunas estatuas echaba chispas porque unas muchachas, ligeras de ropa, celebraban con la bandera en un sitio nocturno.

Obras. Un vendedor de legumbres le pide al alcalde de las aceras que mande inspectores a los trabajos de la peatonal, que al ojo se ven chimbos: la lluvia se lleva la arena y los ladrillos se quiebran.

Gozadera. Un anuro investigador pide a la gente de Transparencia que solicite la lista completa de todos los que viajaron al mundial con fondos públicos, se habla hasta de exreinas de bellezas…

Calentura. Al que le harán su griterío este miércoles es al mandamás canalero, y en su propia sede. Son varios grupos que calientan motores para ir a ‘rescatar nuestro canal'.

Sueño eterno. Los comebollos esperan que alguien se pronuncie sobre la venta de un terreno municipal que años más tarde se transformó en un centro comercial y en su momento se mencionaron los nombres de la familia Cazuela y un empleado del instituto de la Gotera.