Infidencias y confidencias del 24 de julio del 2018

martes 24 de julio de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 24 de julio del 2018

Empujones. Dicen que una reunión para hablar de ética terminó en sacadera de trapos y reclamos a los directivos del perredoso por la alianza con los locos. Por suerte la vaina no pasó de los manotazos.

Ratón de casa. Al parecer, no solo los papeles son blanco del ‘terrorismo documental' que denunció el embajador del Cajetón, la vaina está caliente por el hospital de los asegurados del distrito populoso.

Ratón de casa 2. La dirección médica está obligando a revisar a todo el personal, esto, porque en los pasillos se habla de un robo de equipos grandes y valiosos. En las cámaras no hay nada sospechoso y tampoco nadie vio nada.

Rapidito. Ya se publicó en la gaceta que el aumento de la luz quedará congelado. Pregunta el necio si fue por la ola de protestas anunciadas y que terminarán en los predios del palacio de San Felipe.

Recortes. Preguntan los docentes quién le hizo el presupuesto a Marcelita que ya se quedó sin money para los que enseñan el inglés y ahora a los pelaos de la primera escuela bilingüe del este no se le puede dar la comida.

Negociación. Son muchos parroquianos los que quieren saber qué pasó en el Consejo Municipal de Bugaba, donde el tema principal era cómo cobrar los impuestos morosos a la contratista de las calles de La Concepción.

Negociación 2. Terminó la sesión y poco que se supo era que la constructora quedaba exonerada de la deuda, que la gente del municipio estaba esperando para invertirla en nuevos proyectos.

Inversión. Me soplaron que por Playa Leona están construyendo la ciudad del mar, un gran proyecto habitacional del Gobierno. La pregunta del millón es qué van hacer con el vertedero de las uvas.

Sobrepasaá. La que vio muy contenta por la plaza de la democracia fue Lady D, que entregó 5 mil firmas, con las que suman 50 mil rúbricas. Para los mal pensados, afirma que todos sus activistas lo hacen ad honoren.

Se rindió. Y hablando de independientes, el exsecre de Tuambiente que lo sacaron a la brava desistió de la rogadera por las firmas para llegar a la cueva de la cinco de mayo.

Quién da más. Los trabajadores del Instituto de la gotera que protestaron por las calles de la berraquera juran que hay intenciones del Mopri plástico de pasar la entidad a manos privadas.

Martirio. ¿Qué calidad de vida y productividad pueden tener las personas que se levantan a las 3 de la madrugada y regresan a sus hogares a las 8 de la noche?, pregunta una profesora a los todos los que vendieron un cambio.

Glotonería. Me escribe un seguidor de Urracá que no le cayó nada bien que el poeta se postulara para padrastro y para alcalde del distrito cabecera. La ambición por el poder no la pudo ocultar, eso dicen los pa'l diablo.

Auxilio. Una madre del oeste reclama protección de las autoridades porque, dice, que fue agredida por la madre y hermana de exesposo, un exagente del Senan que ahora trabaja de docente.