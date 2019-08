Infidencias y confidencias del 24 de agosto del 2019

sábado 24 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 24 de agosto del 2019

Apaga y vámonos. Trascendió que el designado director de la triple T de la West no aguantó la presión y dejó el plumero, sabía que lo que venía bajando era candela pura.

Se pasaron. Me cuentan que un súper jodieron a Moyo, el comunicador y animador de bailes típicos, a quien acusaron de no pagar no sé qué cosa. Lo trataron como todo un marginal.

Pandemonio. Por la dirección de los ingresos de la tierra de los Molinos de Viento se dio una situación inusual: la señora de Tito, que era jefa en los tiempos de Pacha, llegó a pedir unos papeles del marido y como no se lo permitieron formó su pataleta.

Pandemonio 2. Aseguran que la dama se fue a traer al gobernador, que llegó pateando puertas y luego se fue a la oficina de descentralización a preguntar quiénes los había nombrado. Todos quedan bota'os, el que nombra soy yo, dice que dijo el man.

Barrida. Pasaron la gillotina a casi todos los ampymizados que quedaban del periodo de la ñamura. Por más que trató de protegerlos la madrastra del Populoso que los llevó, nada pudo hacer.

Barrida 2. Se supo que en la autoridad de las tierras se están sacando funcionarios que tienen los puestos por concurso. ¿Será que se hicieron nuevos concursos?, es la pregunta necia del necio.

Giro de timón. El comentario en las cafeterías era que la poca experticia en el manejo presupuestario y su ejecución podría haber sido el detonante de la decapitación en la Colina.

Yeyesada. Pregunta don Lucho que cómo es posible que el pueblus pague el pebre gourmet de los padrastros, cuando muchos son millonarios. Que compren vayan al chichero, como lo hacen los de a pie.

Mongo y mongo. Me soplaron que a los dirigentes del Cajetón que armaron el alboroto por los aumentos del Bailarini hay que ponerles orden de alejamiento porque donde se topan se trompean.

Billetón. Me dicen que el mandamás de San Felipe estuvo en la Altiva y prometió 5 melones para el parque Pameda teniendo como testigo al padrastro futbolista del 4-1. También estuvo por ‘las ruinas' del hospital de Bugaba.

En la papa. Un culturoso me dice que los suertudos con el Ministerio fueron los ñames, trajeron a la ex de Cultura del man de las aceras, al sub del Casco Antiguo, a la Pomposa de la Cueva y a Katy de Patrimonio.

Quejosos. Me dice Alexis que por San Franscisco de la Caleta llevan una semana sin actualizar las redes sociales porque la telefónica que les brinda el servicio no encuentra el daño.

Venenoso. Me dice la dueña de las Ventas Económicos que están cerca del colegio Angel María Herrera que nadie de los bomberos tiene que ver con las gestiones de su negocio, pide que dejen de atacar a los apaga fuego.