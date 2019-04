Infidencias y confidencias del 24 de abril del 2019

miércoles 24 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 24 de abril del 2019

Replop. Dice Bragueta Jr. que ser candidato es difícil pero ser hijo de político más. Sobre todo si se trata de quien se trata, ¿qué habrá querido decir?

Cabreados. Por la Facultad de Contabilidad y Empresas de la Colina echan crispas porque han pasado 5 semanas y no aparece su profesora de Derecho Administrativo, la Desalmada Cortés. ¿Estará en campaña?

Maltrato. Y hablando de la casa de Méndez Pereira, hay un decano de las Ciencias Exactas que sigue ensañándose con humildes trabajadoras manuales...sacándolas de su espacio físico.

Taquillero. Me dice un fanático que no entiende las funciones de un alto dirigente de la Fedebeis que lo elogian por hacer lo que tiene que hacer y no por otras cosas. El protagonismo no es buen amigo del gran béisbol.

Horror. Me soplaron que en los cuidados intensivos del Elefante Blanco hacen sus turnos extras por disponibilidad, es decir, sin estar en el hospital. Si un paciente se pone peor llaman al médico.

Horror 2. Aseguran que el mandamás ha permitido que se entreguen al hospital medicinas e insumos sin la vigencia exigida y por eso hay casi un millón de dólares en productos vencidos.

De frente. Gremios turísticos en conferencia indicaron que desde hace 7 años Macondo no tiene campaña afuera, pero en la mesa principal estaba el ex subadministrador de turismo de los locos hace 7 años. El golpe fue a quemarropa.

Indignados. La gente de federación de arroz y granos también expresó su enojo por la forma en que la mandamás encargada del banco agrario despoja al IDIAP de su patrimonio.

Indignados 2. El gremio lamenta la actuación de la encargada, quien actúa, a juicio de los arroceros, de manera irresponsable y bajo ignorancia supina.

Empujando. Dice el anuro que planean reunirse en Credenciales para ver las designaciones de los magistrados y los directivos canaleros que mandó Pacha. Esto, sin acceso a los medios de comunicación.

Ingresos. Dicen que el afán de la Rosa que no canta es mantenerse en la cueva de la 5 de mayo para nombrar nuevamente a sus hijos con 2 mil kanguros cada uno, y que siga la parranda.

Juan Seguro. Faltan días para las elecciones y hay cuatro dirigentes que se autoproclaman directores del Pan de los Deportes en el Buen Gobierno, tres si vuelve lo bueno y tres más si llegan los cambios profundos. Buco de gente para una sola silla.

Familia unida. Se supo que el nepotismo en la locura en Arraiján está fuerte porque la suplente del Cadete que quiere volver a la Cueva es la mujer y para repre por Cerro Silvestre, el papá.