Infidencias y confidencias del 23 de octubre del 2018

martes 23 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 23 de octubre del 2018

Prueba. Se conoció ayer que el chamero del Gil Ponce admitió un amparo de garantías en el caso de los pinchazos. La vaina va por el lado de quién es la competencia para juzgar al exintegrante del Parlacen.

Festín. Un anuro que revisa las planillas del Estado casi se va bruces cuando se topó con la de Relaciones Exteriores, resulta que son varios los que ganan mucho más de los 7 mil kanguros que se lleva Chabela la mala, y eso que ella es la jefa máxima.

Festín 2. En ese escaneo ‘planillero' anotó a dos funcionarios con el mismo salario de Chabela, 7 mil maracas; uno que raspa las 8 mil y otro que supera los 8,500 kanguros al mes. ¡Ay padre!

Inquietud. Nada contentos andan por los pasillos del elefante blanco de la antigua exposición con eso de que en enero le pasan la limpieza (el contratito) de la maternidad a una empresa privada y por un tiempo indefinido.

Inquietud 2. Preguntan las pacientes si le habrán dicho a Mickey que los insumos y medicamentos, sino escasean, tardan meses en llegar y para el dolor, los enfermos solo tienen acetominofén.

Circulando. Por las redes alertan que bucos billetes de cinco palos son falsos, así que tenga cuidado cuando se los entreguen. Ya los empresarios de la Altiva pegaron el grito al cielo por las pérdidas con estos papelitos.

Revoltura. Me dice un terrícola de la tierra de Bárcenas que el ambiente electorero está duro, que la gente está recogiendo el money por poner las fotos en las casas, pero que eso no es garantía del voto. Xuso, esa gente no parpadea.

Desaparecido. Me llamó un entoga'o para decirme que el empresario que le vendió bailarín, desde el 2015, no sabe de él y después tuvieron que pagar la deuda al banco de los dos apartamentos.

Madrugonazo. La gente de una comunidad come bollo se plantó desde antes que saliera el sol afuera de la oficina de Gallito Chiricano Samudio, el mandamás del ministerio de los huecos, porque les tienen las calles hechas leñas hace casi veinte años.

Despelote. Mañana, los jubilados y pensionados se apostarán justo debajo del puente que va hacia Amador, cerca del de las Américas, en demanda del aumento que se está demorando mucho en San Felipe. El tranque será épico ese día…

Fuera del baile. Me soplaron que un candidato anda asustado porque no hay obras del gobierno en su circuito y prefirió ausentarse de las fiestas del Sombrero Pinta'o, pero su compañera sí salió a festejar con el escolta.

Puntería. Un padrastro y un consejo guna denuncian que son atacados con campañas para desprestigiarlos cuando deberían apuntar hacia un galeno que fue acusado de vainas raras en una personería.

Completa. Ya los gremios obreros anunciaron el plan para evitar que le corten la cabeza o algunas partes de Cajetón, al parecer, lo que más le molesta es que se piense en aumentar la edad de jubilación a las mujeres.

El año de Hidalgo: El Negro Boro me manda a decir que el inspector que visita a los comerciantes en la Bollo Town le dicen Cocoliso Morales, recordado tongo bota'o de man.