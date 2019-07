Infidencias y confidencias del 23 de julio del 2019

martes 23 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 23 de julio del 2019

Chambita. Preguntan si el jefe de la salud animal del Agro no es el mismo veterinario que decía a toda boca que no quería un puesto ni nada, pero en realidad se moría porque le dieran aunque fuera una sub jefatura.

Turistiando. Me soplaron que el ex sub del Instituto Culturoso anda conociendo la gran muralla. Ah, y el man se fue sin pagar ni un centavo de los 20 mil kanguros que consumió en roaming.

Pulpo. Se supo que hay un abogado nombrado con un billetón en el consejo municipal de San Carlos. También asesora en Capira y Chame Ad honórem. Puga, digo puja mucho por los negocios.

Salvavidas. Me soplaron que el ombudsman creó un pequeño cuartel de invierno dentro de la institución para resguardar a su gente. La llama PAI y los designados tendrán desde chofer, carro y viáticos hasta autonomía operativa.

Glotonería. Por el consejo provincial del west se avecina un negocio con alquiler de sillas y comida. Los precios por desayuno son 13 palos por cada repre y el almuerzo a 28. Qué dirá el hijo del transportista de Barrio Balboa.

Alineados. Dice el jodedor que el comunicado de la bancada independiente tiene como fin último, después del bla, bla, bla, aceptar los 20 mil kanguros que les darán para nombrar a su gente.

Poncharelo. Comenta el jodedor que el mismo que tiraba lodo a todos los políticos cuando era independiente y luego se metió al piardí y perdió con la pelúa quiere ser el reemplazado del Camaronero y dice ser el ungido.

Poncharelo 2. Dicen que lo han cobijado con el Gato, pidiendo el voto a los padrastros. Será que ya no se acuerda cuando le tiraba a los políticos o piensa en el trono de avenida Balboa para intentar llegar a San Felipe.

Amenazas. Me cuenta una dama que tiene 30 años en Instituto que luego pasó a Autoridad de Turismo que llegaron funcionarios que miran por encima del hombro y dicen que no quieren ver a nadie los pasillos.

Poco importa. Ahora que el MO fue elevado al salón de la fama los asistentes al hospital Nicolás Solano le preguntan al Minsa cuándo repararan la ambulancia que donó el cerrador y que permanece tirada detrás de urgencia.

Agradecimiento. La nómina amarilla, que resultó la vencedora en la reciente contienda electoral de los abogados, invita mañana a una misa de acción de gracia a las 5 y media de la tarde en el Santuario.

Excursión. Me dice el anuro que la ex encargada de Santa Gema, el abogado y Lolo partieron hacia la tierra de Fidel en busca de protección por un lío de tierras que se avecina.

Auxilio. Moradores que viven alrededor del río Changuinola están preocupados con las extracción diaria de grava y Tuambiente solo ha admitido la solicitud de la empresa del padrastro ‘Lo Hizo'.