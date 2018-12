Infidencias y confidencias del 23 de diciembre del 2018

domingo 23 de diciembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 23 de diciembre del 2018

Reunión. Me soplaron que se dio un acercamiento entre el perredoso y la gente de la alianza del este, pero no se decidió nada porque el plomero estaba pidiendo bastante. Ese tiro no va, le dijeron.

Jamonada. Me dicen que el padrastro de los cintillos del pub le hizo la competencia fuerte al búfalo sexual en la repartidera de jamones. Lo que no se sabe es el origen de los fondos. Voy a preguntarle a Freddy.

Taquillero. A un político de la vieja escuela no le gustó nada que Héctor el del mundial de los barrios saliera dando información de la invasión cuando él no estaba ni por ahí cuando ocurrieron los hechos.

Estafa. Dicen que uno de la fundación fe y esperanza está utilizando esa figura para hacer de las suyas a quien se le pase por delante.

Estafa 2. Al parecer, el man tiene una citación con la juez de paz de Belisario Porras para deslindar sus travesuras, pero la esquiva por tener la complacencia del mandamás de la comuna del populoso.

Afectados. Me dice un funcionario que en la pelea entre Palma y Peter por la comuna de Santa Gema la grama son los que no han cobrado, a estas alturas del partido, el décimo tercer mes.

Contingente. Ahora que los estamentos anunciaron 44 mil agentes para cuidar a la gente durante las fiestas de fin de año, le preguntan a Yiyo el del Tránsito cuántos serán para vigilar, no chatear, las calles y avenidas.

Desabastecimiento. Me piden que le diga a Mickey Mayo que no hay triple terapia. Ya son dos meses sin el fármaco, será que estará esperando que salgan a la calle a protestar para que le compren el tratamiento.

Cordura. Y hablando de protestas, dice Olimpo que no debemos confundir la JMJ con la represión de la marcha y que la llegada de Francisco debe ser respetada por todos los panameños.

Escalando. Por Bollo Town me dicen que un político-empresario que antes vendía bollos ahora incursiona en el mundo de la pizza, y en una selecta plaza de la zona… Calladito lo tenía.

Alianza. Tal como lo se había comentado desde el viernes, en la reunión de los gallos de ayer se acordó, de manera unánime, respaldar la propuesta de Ancianito para las elecciones del 19.

Alianza 2. Según los resultados de las votaciones, los gallos estaban bien cuadrados porque de los 44 votantes, todos fueron para el perredoso; cero para los ñames del man de las aceras y cero para Akuaman.

Pa' la foto. Me aseguran que el viernes en la inauguración de la iglesia de 495 mil dólares del jardín de los olivos había oficiales que no cabían en el uniforme y tampoco estaban acoplados con la corbata.

Pandemonio. Si piensa salir en su vehículo, piénselo, y más si debe entrar por el túnel de Vista Alegre, se forma un desmadre de los mil demonios. Al menos por estos días, le piden a Yiyo que mande algunos de los 44 mil agentes a poner orden.