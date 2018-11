Infidencias y confidencias del 22 de noviembre del 2018

jueves 22 de noviembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 22 de noviembre del 2018

Datito. Me aseguran que por los lados del Registro Público una funcionaria de los recursos humanos tramita en el propio registro, lo que no saben es si lo sabe o no el mandamás de la entidad.

Estampida. Por los pasillos de la Defensoría se comenta que vendrán muchas bajas en enero si el mandamás sigue al frente de la institución que ,a su juicio, está ciega, sorda y muda.

Batazo. Me dice un anuro que alguien le contó que hay bates que valen hasta 800 palos. Lo que no aclaró si estos implementos deportivos que valen ese precio son de béisbol.

Revuelo. Se conoció que los dos vástagos del exmandamás del disco fueron retenidos en la tierra de los fulos y que deberán esperar hasta la otra semana para ser llevados ante el tremendo juez federal.

Taquillero. Uno de los que fue a la primera palada de la zona logística de Tocumen pregunta si Dulcineo estaba como invitado especial o como agente de ‘la festi' que disponía el refrigerio.

Negociando. Me soplaron que hay un analista político que ya cuadró con algunos padrastros del antiguo partido del loco que para apoyar al socio del man de las aceras en su afán de llegar al Gil Ponce.

Fastidiando. Se supo que Juanito, del MP, tiene entre ceja y ceja a la mandamás de los servicios administrativos en la tierra del bollo y el chicheme al punto que tiene encontrones con fiscales y personeros.

Sin control. Un chamero me cuenta que hay nuevo presi del Consejo y la dinastía Sí-Sí sigue perdiendo más terreno con Pacha. Los locos dicen que son más, con Morán

Rabieta. Ya comenzaron a pegarle, desde las redes, al doctor de las huelgas por eso de ser ahora el man de la AMOACSS. Con el mismo disparo le pegaron también al compadre de la directiva de Clayton.

Súplica. Me escribe un residente de la Décima: Será que algún día veremos agentes de proteger y servir haciendo algo con los tranques que los irresponsables. Desde las cuatro de la madrugada se forma en arroz con mango y nadie hace nada. Si ven un uniformando, me avisan.

Recuperación. Olimpo extiende la invitación a una misa, hoy, las 6 y 30 de la tarde, por la salud del sindicalista Edberto Cobos. El oficio se realizará en la iglesia de piedra de Río Abajo.

No es bicoca. Y hablando de money, ahora que salieron las cifras oficiales de los gastos de los presidenciales ñames, Etchelecuento se fumigó 1.3 melones, de los cuales 700 mil salieron de su propio pecunio.

Emolumentos. Me aseguran que nuestra fuerza pública recibe $112 mil kanguros en salarios entre 183 comisionados, 123 sub-comisionados y 324 mayores. Aunque es de una fuente fiable, les dejo la tarea.

Ojo Marcelo. Una paciente me sopló que en una policlínica de los come monos hay un galeno independiente haciendo giras médicas y recogiendo firmas para su futura candidatura.

Vivazo. Me soplaron que un exministro ñame anda diciendo que cuenta con el apoyo de la iglesia y utiliza los eventos de la jornada mundial para hablar de su candidatura por el 2-3.