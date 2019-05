Infidencias y confidencias del 22 de mayo del 2019

miércoles 22 de mayo de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 22 de mayo del 2019

Boquiabierto. El investigador se topó con un edicto de un Etechelecuento que pide la adjudicación de una parcela de tierra nacional de 49 hectáreas en el distrito de chepolandia.

Boquiabierto 2. Me imagino que así como el investigador, otros más que leyeron el asunto están armando viaje a la zona este para ver si encuentran algún terrenito que pedir a la Anati.

Montón. Me cuenta el matemático que hasta ayer iban 33 impugnaciones en la jurisdicción electoral. ¿Usted se imagina si las cuantías para afianzar fueran de poca monta?

4. Será cierto. Ahora que volvió el tema de los roba-Rolex, me comenta un tongo jubilado que mientras los agentes sigan cuidando los cuarteles y pidiendo a la sociedad que haga el trabajo por ellos el problema persistirá.

Guiñando el ojo. Ayer en el C5 el famoso Picuiro no sabía como dirigirle palabra a Nito, le abría la puerta, le ofrecía café, hasta a Kojak le sonaba los tacones. Rey muerto, rey puesto.

Humildad. Me dice el vigilante de la Colina que un decano dijo en tono alto que no le interesan los docentes y los trabajadores, recuerde señor, los estudiantes sin docentes no tendrían el conocimiento y sin los administrativo las condiciones para aprender.

Taquilla. A escasas cuatro quincenas de despedirse el gobierno de Pacha, ahora la gente de Medicina sale a protestar por la facultad nueva que iban a construir. No será un poco tarde para eso.

Invasión. Con la llegada de los aguaceros, los comerciantes de la tierra de la berraquera esperan al candidato del baygón para que les mate la gran cantidad de insectos que incomodan a los clientes.

Apurandito. Me soplaron que el consejo y la encargada de Santa Gema están creando acuerdos municipales para ejecutar obras de descentralización por contratos directos, hablan de violaciones a los procedimientos legales.

Conversando. Me adelanta el profe Zúñiga que los profesionales del Piardí se reúnen mañana en la fundación Omar para retomar las actividades dentro del colectivo.

Vivazo. Me soplaron que en la tierra del chicheme uno anda prometiendo puestos en el futuro gobierno y fue Santo Tomás el que puso el pecho y los votos en las pasadas elecciones.

Sin piquera. Se supo que por la autoridad de los microempresarios dos altos mandos abandonaron el barco, uno se fue o regresó nada menos y nada más que para la autoridad canalera. El que puede, puede.

Barrios inseguros. Un anuro pregunta al mandamás del Jardín de los Olivos si los agentes se fueron de vacaciones, como es la moda en el gobierno, porque desaparecieron de las vías. Ni los que salían a chatear se ven.