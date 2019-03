Infidencias y confidencias del 22 de marzo del 2019

viernes 22 de marzo de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 22 de marzo del 2019

Non grato. Luego de que el Consejo Municipal de Capira declaró non grato al independiente que se enfrenta a la patrona, el afectado pidió copia de la resolución y le dijeron que en 30 días, pero al ver el tuit de la zarina, enseguida se la soltaron.

Competencia. Me cuentan que por la capital de la Berraquera la cosa está búsqueda de votos está dura para el hijo de Mateo que está por debajo de los puntos del excónsul en la tierra de los fulos.

Altanería. Se comenta que en Natá hay gente está molesta con una exasesora que trabajó para un candidato a diputado de los ñames porque les gritaba de todo por no apoyar al susodicho.

Techo de vidrio. Se supo que se formó un problema en el cuartel de los abogados porque unos se aparecieron a husmear invadiendo la confidencialidad y la reserva. Se preparan acciones y que no hay cristal que se salve.

Penumbra. Me preguntan si a las cámaras de las esclusas para ver el tránsito les habrá entrado agua porque están apagadas. Es una pena porque muchos las utilizan para ver el funcionamiento de esta obra majestuosa de la ingeniería.

Sobra'o. El secre Bragueta de la Cueva dejó claro que le valen las críticas a su aspiración a magistrado del Tribunal de Cuentas, parece que teniendo el apoyo de la patrona es más que suficiente.

Jolgorio. El deporte de pico y espuela esta de moda en la décima provincia. El fin de semana los galleros del patio acudieron a un evento plumífero en una casa particular a la entrada de La Mitra.

Milagroso. Asombrados están los residentes de Altos de san Francisco porque a días las elecciones, la gente de la comuna de cambió el alambre ciclón de la cerca, colocó bancas y está pintando los parques.

Garrote. Me sopló el anuro que las destituciones en el Municipio de Santa Gema no cesan y que la consigna es que el no camina en la campaña, va pa'la calle.

Asegurando el pan. Un jefe de un estamento de seguridad que tiene sus días contados dijo que tenía reporte de varios funcionarios que estaban en política. Hay varios comisionados y civiles.

Algo traman. En la recta final del gobierno, la gente del Ministerio de los Huecos está arreglando hasta las calles que no tienen huecos. Sería interesante saber cuánto han gastado y los contratados para estos trabajitos.

Conguiao. Son varios los que hacen el llamado a las autoridades del ministerio donde se tramitan los permisos para portar armas porque presentaron las solicitudes hace 20 meses y no le devuelven el dinero ni le dan el permiso.

Masivo. Se supo que este lunes tendremos unos 20 mil estudiantes nuevos en la Colina. Después de un decrecimiento en la matrícula, la marea estudiantil vuelve a subir.

Pateando la pelota. El Macron independiente aseguró que el matrimonio igualitario debe decidirse en la constituyente, pero lo importante será ‘no discriminar'.