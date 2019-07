Infidencias y confidencias del 22 de julio del 2019

lunes 22 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 22 de julio del 2019

Cantinfladas. Dice un jodedor que ya está bueno que los padrastros presenten anteproyectos sin estudio económico alguno, como la eliminación de la cuota del seguro a jubilados y pensionados. Y los que vienen atrás, ¿comerán aire?

Vigilantes. Nombraron siempre al cirujano-ganadero como chief del Minsa en Darién por presión, dicen, del Gato. Ahora se pondrá sus turnos como cirujano sin tener quirófano de 480 kanguros diarios.

Fans club. Ahora que Lady D. llegó a una U de la Tumba Muerto y salió Garfield para San Felipe, como asesor, hay quienes piensan que en el Gil Ponce sería una garantía. Tú que crees.

Quién como él. Se comenta que un Salvador, que en los tiempos de Pacha ocupó cualquier cantidad de cargos, como que tiene un puesto en la Cinco de Mayo esperándolo. Hay abogados del piardí preguntándose ¿qué xopá?

Bolita de cristal. Me cuenta un apaga fuego que la empresa que presta el servicio de seguridad contra incendios en el metro, en su reporte mensual de actividad, ya entregó el informe del mes de agosto. Cosa más grande de la vida, chico.

Matadera. Se supo que el gremio de docentes más grande del país, que opera desde la tierra de Urracá, sigue con la carnicería interna. Hablan de una veintena de expulsados y otros desmadres más.

Candela pura. Me dicen que hay testimonios y pruebas periciales muy bien definidas por la fiscalía que señalan a una empresa deportiva afincada en Macondo. El casito hará mucho ruido.

Chifeados. Me dicen que los seguridad de la Corte están cabreados porque no le pagan viáticos ni sobresueldos porque no hay plata; sin embargo, hay presupuesto para aumentarle al director y su secre.

Parpadeo. Muchos fueron sorprendidos el fin de semana al no llevar bolsas a los comercios, no recordaron que son cosa del pasado. Como dice la canción: ella era una bolsa plástica de esas que veo por ahí...

Papelillo. La calle que comunica la Transístmica con Pueblo Nuevo, a la altura de la Blue Star, fue pavimentada hace unas semanas y ya tiene una fuga subterránea que la está destruyendo.

De caballero. Con todos y sus problemas de salud, Rod Carew asistió al acto de ingreso de Mariano al salón de la fama. Con un caminar lento, el siete veces campeón bate sonrió y saludó a los presentes.

Mancuerna. Dicen que la diabla vegetariana y el mecánico chimbo del Viento del Cerro se combinan contra todos los que denuncian sus escaramuzas. Ojo con los carros y no abran a nadie que no conozcan.

Los que van. Me soplaron que el man de la Bollo Town Ayala presidirá la Comisión de Infraestructura Pública y Fernando Arce, en la de Relaciones Exteriores.