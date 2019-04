Infidencias y confidencias del 22 de abril del 2019

lunes 22 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 22 de abril del 2019

Subiendo. En la encuesta de hoy, la gente del buen gobierno sigue escalando y casi registra el 50% de la preferencia de los encuestados. Ah, y para la comuna, el tanque va a la cabeza.

Corrientazo. Y hablando de presidenciales, el que estaba en el ojo de la tormenta es el de las aceras por las aguas profundas que corrían por la vía Argentina con el primer aguacero.

No hay. Se queja la profesora Golcher de la falta de datos para realizar estudios sobre la educación. Así, cómo se pueden definir las prioridades, pregunta la profe.

Negocito. Me comentan que un suplente del mandamás de la tierra del chicheme inauguró una parrillada en calle Querosine y dice el vecindario que solo hay foráneas trabajando.

Bulling. Me chatea un anuro político para comentar que si Macron no tiene propuesta de gobierno, de ganar no tendría ningún compromiso; tampoco se le podría reclamar. Premeditado el plan, corrijo, el man.

Pies en la tierra. Ahora que terminó la semana mayor, donde se vieron muchos operativos , la gente del otro lado del puente pregunta a la D.T.T.T. si les pueden dejar un par de Proteger y Servir porque, cuando no hay fiesta, no se ven ni pa' remedio.

Acuerdos. En un juzgado del Primer Circuito Penal están llamando a juicio a 11 mexicanos y tres panas que fueron capturados en el barco Express, donde se encontraron mercancía ilegal.

Acuerdos 2. Según el infidente, lo curioso es que los mexicanos llegaron a un acuerdo y fueron enviados al norte. ¿Quién era el fiscal que investigó el caso?

Historia. Pregunta un lector si se acuerdan del gerente del banco agrícola Alejandro Posse, cuando fue despedido, por causa de la finca Casa Blanca, la misma que hoy en día tiene en el ojo de la tormenta a la niña Jazmine y Platanito. ¿Firmaría la resolución?

Invasión. Con tantas reglas que tiene Metro por Metro para los usuarios delos trenes y los ‘orejudos' de Akuaman tuvieron tiempo que ponerse las orejas y grabarse para el video de promoción.

Arbitrario. Al mandamás del Elefante Blanco le viene una querella por el traslado de un fallecido sin su autorización a la Universidad; ya tiene una por la muerte, por presunta neglicencia.

Agonía. Me soplaron que en la comarca guna Kike, que estuvo en la Cueva de la Cinco de Mayo en varios periodos, promete una ley para que le den los libros gratis a los alumnos originarios.

Sumando. Me comentan que en la reciente caravana que hizo el rey del norte se vieron figuras de la farándula y ex grandes ligas.