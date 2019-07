Infidencias y confidencias del 21 de julio del 2019

domingo 21 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 21 de julio del 2019

Consejito. Se supo que muchos ‘ex' de la pasada administración que fueron destituidos o tuvieron que renunciar por mediocres se les ha visto en reuniones para ocupar nuevos cargos.

Consejito 2. Lo mínimo que deberían hacer los que nombran, es pedir referencias a la institución de dónde salieron, y así se evitarán malos ratos.

Movimientos. Me soplaron que a la tierra de Urracá que están llegando, en calidad de trasladados, parientes de Picuiro a ocupar cargos clave. Hablan de una sobrina que está de administradora de un ente judicial.

Leña al fuego. Se supo que el sábado en un casino de Santiago se presentó un artista paisa de telenovelas sin permiso de trabajo, con pista y sin pagar impuestos aun cuando el sindicato había puesto la denuncia previa.

Leña al fuego 2. Se comenta que ni en la Sede ni la regional del Ministerio Laboral hicieron nada y que el promotor está vinculado a la gente de Pacha. El lunes los afectados van para donde la madrastra explosiva.

En la papa. Abogados litigantes en Bocas del Toro, preocupados con el nombramiento en la notaría del Gato, a una funcionaria municipal del periodo anterior. Piden que sea un idóneo.

Delivery. Un jodedor me dice que vio al exdirector de la Loto en tiempos locos llevando un dulce por la Cueva de la Cinco de Mayo. No me crean pero dicen que era para madrastra de más edad.

Candente.. Me comentan que siguen aumentando las denuncias por acoso sexual en el cuartel de los apaga fuego. Hablan de cuatro casos, y los señalamientos apuntan hacia los que ocupan las oficinas de arriba.

Renovación. La gente del movimiento que se opone a las intenciones del excandidato de las aceras se reunió en la zona oeste y sigue firme con el no a la reelección.

¿Error? Me cuentan que en Santiago dieron 63 cupos de taxi, con los cuales deben sumar menos de 500 unidades. Pero andan por los 700 y nadie se explica eso. Los propietarios y palancas están encrespados.

Ojo con eso. Se comenta por los pasillos del sistema de televisión del estado que pretenden mandar para Patacón todos los discos viejos. Los que saben dicen que eso tiene su procedimiento, y tampoco puede tirar la historia así.

¡Eso va! El postura de gallina bugabeño ahora graba videos de cómo pelar naranjas que, según dice, están escasas, pues una plaga ha reducido el cultivo del jugoso fruto.

¡Eso va! 2. En la Altiva están bravos por lo que él no hizo y le preguntan si no se dio cuenta de la plaga en 5 años en la 5 de Mayo y por qué no propuso algo contra la peste del cítrico.