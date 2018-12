Infidencias y confidencias del 21 de diciembre del 2018

viernes 21 de diciembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 21 de diciembre del 2018

Relajito. Me soplaron que por la Lotto uno le declaró la guerra a todos los que se paran desde las 3 y media (salen a las 4) a formar la fila en el reloj de marcar. A los que sean sorprendidos en esta viveza los mandarán de vacaciones sin retorno.

Relevo. Me contaron que el minero Edward ganó ayer, con siete votos, la presidencia de la Junta directiva del Cajetón. Seguirá con los planes de Guillermito o tomará su propio camino, la pregunta del melón.

Suspendido. Un come mono quedó impresionado de ver a Peter el travieso salir por la puerta de atrás cuando llegó la segunda y los secuaces, entre ellos los ediles que no llegaron a la sesión que citó la Gobernación.

Suspendido 2. Pero Peter no se fue tan tranquilo a casa; se mandó a poner la denuncia correspondiente ante el despacho de Rigoleto que está atareado con el montón de demandas de los envenenados.

Maltrato. Y hablando de la policlínica de la décima, piden a Marcelo que tome cartas con la doctora Jariss, que no quiere atender a los pacientes que no llegan una hora antes.

Tortuguismo. Me soplaron que en el hospital de la 24 de Diciembre los informes quirúrgicos pasan por el laboratorio pero no los diagnostican. Ojalá no pase como un informe que demoró seis meses.

Desatino. Me escriben de la Altiva para decirme que en el parque Cervantes el que quiere ser padrastro no ha puesto ni un foquito, pero la cantidad de quioscos en los alrededores no permite ni siquiera caminar.

Mudanza. Un comebollo me cuenta que la repre del Arado pronto estará inaugurando su nueva casita, que no hace mucho tiempo no tenía ni cerca. ¡Santa bárbara!

A lo grande. La Academia Panameña de la Lengua eligió como miembros de número al poeta Manuel Orestes Nieto y al profesor Rafael Candanedo, este último columnista de los jueves en el Periódico del Pueblo….

Inversión. Me adelantan que pronto saldrá a la luz pública la licitación de un campus universitario para los muchachos del populoso por la cantidad de habitantes es más que necesario…

Inversión I. Me dicen que el duo Jodebrecht y Cucasa entraron en la carrera. Lo que se comenta es que hay una pieza clave en una dirección de ingeniería...

En alertas. Me soplaron que un grupo grande de ‘nursas' del Cajetón están preocupadas pues la que dice los representa en el CAN saludable las está vendiendo al ministerio.

Regalón. Esta semana la gente del búfalo sexual tenía las calles revueltas con el reparto del jamón. Me cuentan que no es el único padrastro que está entregando este tipo de obsequios.

Vivazo. La pregunta del millón que se hacen del otro lado del puente es cuál es el horario de trabajo del guardia Rigoleto que apareció en la planilla 002 con kanguros palos tremenda tajada.

Mostroseo. Me soplaron que un comisionado salió emputao y la abogada de apellido dubond ‘oi Monsieur' se le salió el cobre retirándose de la sala antes que la jueza dictará la resolución por el caso de los productores retenidos.