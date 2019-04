Infidencias y confidencias del 21 de abril del 2019

domingo 21 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 21 de abril del 2019

Invisibles. Dicen que en el Colegio abogadil se formó un despelote juramentado, hasta de los ausentes. Dr. Dionisio cuidado que le viene el pa'tras.

El kiosco. Hay un grupo que tiene como fin convertir al Colegio en Universidad de Garaje, venta de libro y seminarios.

Resistencia. Me dicen que la única protesta que se avecina por el barrio de San Francisco no será por el mural demolido, viene el alboroto por un restaurante en una zonificación que no le corresponde.

Tiembla Tierra. Me soplaron que viene una demanda contra un director por las facturaciones sin expedientes clínicos. En Ancón o en Clayton, seguiremos informando.

Matemática. Pregunta un paciente por qué no hay insumos para las operaciones de catarata y si todos los pacientes los están mandando para las privadas.

Agonía. Me dice el anuro que el ministro de pasillo de San Felipe anda comprando gente de cara a ganar la alcaldía del chorro, lo que no sabe es que la ola de Nito los llevará al fondo del mar.

Sabroso. En la reunión de los empleados de la Cueva para proteger los puestos salió a relucir un caso de uno que tiene tres años que llega a ponchar, se va y vuelve a la hora de la salida.

Gran gesto. Mientras los directivos del Instituto de la Gotera disfrutaban del asueto de los días santos, trabajadores y proteger y servir repartieron el agua hasta altas horas de la madrugada.

Hasta cuándo. Y hablando de agua, los que pasaron páramos ayer fueron los del oeste. Por las fluctuaciones en la energía pararon la potabilizadora canalera de Mendoza.

Cadenas. Me soplaron que por Clayton, antes del asueto, se compartía como pan caliente la noticia que a fin de mes mandarán a la chirola a seis exdirectivos del Cajetón hondureño por compras sobrevaloradas.

Viacrucis. Este lunes entregan el 100% de los ahorros de la Cooperativa de Empleados del Seguro. Algunos como Pedrito, apenas tengan el money en la mano, piensan en demandas por los daños vividos.

Invitación. Los amigos de la Librería Universitaria invitan a la feria del libro que inaugura este lunes. Dicen que habrán buenas ofertas y buena agenda cultural.