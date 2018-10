Infidencias y confidencias del 20 de octubre del 2018

sábado 20 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 20 de octubre del 2018

Nananina. Me dicen que son muchos los funcionarios del ministerio de las finanzas que no pagarán los veinte palos que piden de manera obligatoria para comprar los adornos de las fiestas patrias.

Misterioso. Me soplaron que por la Asamblea hubo un robo de equipos tecnológicos. Lo malo fue que el atraco no se produjo en la cueva sino en el carro de una funcionaria. ¿Por qué estarían esos bienes públicos en ese auto?

Recordando. Me dicen que recordar es vivir y alguien se acuerda que durante un cabildo para crear un distrito por el 8-9 un padrastro que aspiró a mandamás y una ‘repre' convocaron a un acto para oponerse y solo llegaron 30 personas.

Subsidios. Me contaron que el primogénito de una ‘repre' de un puerto fue beneficiado con una casa de Ciudad Esperanza y sin tener familia.

Desesperado. Me soplaron que hay un mandamás que esta desesperado porque la gente no lo apoya y quiere revivir auditorías por el 8-6. La people dice que no escupas para arriba porque te salpicas.

Vivarachos. Me soplaron que el trámite de sacar un cupo de taxi en la triple T es de 18 palos, pero cuando llegan a la dirigencia de taxis en Arraiján los venden desde $10 mil en adelante. Ay padre.

Apuesta. Me filtraron que el padrastro Pinky está impulsando la candidatura independiente del palillo, soltando 100 palos por cada libro de firmas recolectadas.

Algo quiere. Comentan que en las fiestas de fundación de la berraquera, el padrastro Hamilton Bank estuvo en la mesa principal con el embajador de los Campos Elíseos y todos los que adversan a los mango largo... ¡Sal quiere ese huevo papá!

Fiesto. Al parecer la cultura metro se perdió, pues antes salieron con que no permitían en los buses vendedores ambulantes ni predicadores, pero ahora todos hacen fiesta, sobre todo en las rutas del Este. ¿Cómo así?

Juega vivo. En la Altiva hay palancas que siguen esperando cupos que le prometieron desde diciembre del 2017, por una caminata que hicieron y las empresas y la triple ahora los ignoraron.

Detallitos. Me soplaron que uno de los comisionados que se agarró a golpes por una agente es uno que le gusta mucho ir a la televisión. Y que hay un tercer involucrado...también de Proteger y Servir.

Revulú. Se supo que entre las más de quinientas citaciones para las indagatorias por los jugosos pagos por los diablos rojos hay al menos 3 exdirectores de la triple T en el arroz con mango.

Aspiración. Un anuro asegura que el exmandamás del colegio abogadil buscará la alcaldía de las aceras por la tolda de la gallera...esto, porque Peña le puso tremenda peña con el nuevo país.

Amenazado. Según el ex burgomaestre bailarín de la city, su salida no se dio por la súbita enfermedad que lo mantuvo recluido en un hospital citadino sino por intimidación desde San Felipe.

Desmadre. Ayer se formó la madre de todos los tranques en la Interamericana, hasta las quebradas se salieron del cauce para aumentar aún más el gasto de gasolina.