Infidencias y confidencias del 20 de noviembre del 2018

martes 20 de noviembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 20 de noviembre del 2018

Esperanzas. Hablando del ambiente, la regional del reino del Norte asegura que cuando cambie de gobierno, ella se mantiene porque su Rey, el que usaba la escoba, la iba a dejar ahí. ¡Cúanta seguridad!

Amigas por siempre. En cambio en la regional metro, hay una directora que tiene a una amiga nombrada, la defiende hasta de las auditorías para saber si tiene diploma y hasta se iban juntas a China.

Mutis. Un reportero llamó a Pata-cón para consultarle sobre un proyecto de ley, pero el padrastro dijo que prefería no dar declaraciones a ningún medio porque 'los periodistas son muy malos'

Mutis 2. Bueno, no dijo si son malos porque no saben escribir, y él se pasa diciendo que es periodista, o porque han sacado asuntos en los que, aparentemente, varios padrastros no salen bien parados

¿Cómo? Será cierto que los voluntarios de la JMJ deben pagar 10 palos por sus camisetas para participar de ese evento mundial? Y ni se diga de la inscripción que, como voluntarios, cuesta otros 30 rucanitos.

¿Venganza? Me contaron que los cutarra de vaca la siguen pagando bonito con falta de agua o chicha de tamarindo en los grifos los fines de semana y bajones y apagones eléctricos a cada rato

¿Venganza? 2. Dicen que eso los antoneros deben despertar a medianoche a darse el baño el avión y que son los efectos de que a la burgomaestre antonera no la votaran para reelegirse en el Municipio.

Bellaquera. Circuló un a foto de un local comercial alquilado por un miembro del gabinete de Pacha con varios candados y varios cartelitos porque no estaba al día con los pagos del alquiler.

Emberraca'os. Trabajadores de una empresa de cable reclaman sus prestaciones...aseguran que fueron despedidos hace meses y que el billete sigue sin llegarles a sus manos.

Buena memoria. Me contaron que los de la gallera postularon a un Tito por el 8-9, pero le recuerdan sus chanchullos inmobiliarios por el interior del país.

¿Lo fueron? Me contaron que un exdirector de informática por la cueva de la 5 de Mayo lo sacaron de planilla y ya tiene tres quincenas sin cobrar. Será que lo botaron por algo indebido.

La más viva. Hay una funcionaria del banco del agro que se incapacita de lunes a viernes y los fines de semana la pillan en rumbas. Dónde están los jefes de esta funcionaria. Hay mucha envida por el trato que le dan a AnaGaby.

De lujo. Me mandaron una foto del santeño Elías compartiendo la mesa con el presidente Evo, quien lo invitó a una reunión en Cochabamba de EUROLAT-CELAC.

Celebración. La Decana los invita a una exposición en honor al periodista Gaspar Octavio Hernández, mañana, en la Biblioteca Ernesto J. Castillero. La cita comienza a las seis y media de la tarde.

Ciberlectores. Me dicen que el semanario La Universidad ya puede leerse en forma digital. La gente de la Colina estaba más que contenta con el nuevo giro del medio oficial universitario.