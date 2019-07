Infidencias y confidencias del 20 de julio del 2019

sábado 20 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 20 de julio del 2019

Cuartel de invierno. Hay varios culturosos con cara de pocos amigos porque se enteraron que Janell y Marujita (dos exjefas del Inac) estarán en el patronato del Teatro Nacional. No hay salario, pero esas mesadas suman.

Cuartel de invierno 2. Por aquellos mismos lares, hay jefas que vienen desde los tiempos de la locura y con salarios de 3 mil y 4 mil kanguros que ahora pretenden pasar agachaditas.

Quien da más. Se supo de dos aspirantes a la dirección del Cajetón que están prometiendo el cielo y la tierra a los padrastros para no tener tropiezo en la ratificación, en caso de ser elegidos, claro está.

Gatifiesta. En la tierra del oro verde han nombrado a toda la selección de béisbol del padrastro ‘Lo Hizo', en diferentes departamentos del Cajetón. Le calcó el modelo de Peter en Santa Gema.

Familia es familia. Le siguen la pista al chino y a la prima del dueño de una empresa que influenció para la compra de equipos médicos en forma directa hace mes y medio porque su esposo fue ministro en San Felipe.

Sauna. Por la Cueva de la Cinco de Mayo, los conductores reiteran que no aguantan la calor en su salón porque el aire acondicionado tienes 3 meses sin funcionar. ¿Será castigo?

Grito al cielo. La gente de la procu no está nada contenta con el traslado de una veintena de funcionarios de la DIJ de las fiscalías, maniobra que golpea el trabajo que se hacen en estas esferas judiciales.

Negligencia. Me cuentan que un panameño sufrió un accidente en Darién y fue trasladado en ambulancia desde el hospital de Chepo al de Tocumen para realizarle un cat. Los familiares querían llevarlo a un hospital privado y no pudieron debido al ‘protocolo de ambulancias oficiales'.

Negligencia 2. Para acortar el cuento, regresaron al paciente a Chepo y así pudieron trasladarlo a Panamá. A pesar de la urgencia, no entregaron radiografías y el cat, por lo cual en el hospital privado hubo que repetir todo.

La brújula. Se supo que Tito, en el IMA, marcó su linea operativa, volviendo a los orígenes de la entidad creada en 1975, cuya misión es el desarrollo de la producción nacional, el apoyo a los productores y a los consumidores.

Man to man. Sobre los despidos en Santiago, me dicen que el alcalde derrotado, ahora subsecretario de Descentralización, verá los temas de proyectos municipales por lo que se espera una batalla campal con el poeta.

Cosechando. Un anuro que cuenta que la exmandamás de la comuna de Santa Gema tiene un hostal en C3, remodeló su casita y en el estacionamiento tiene una Pilot del año. Parece que el municipio da frutos.

No te conozco. Me cuenta que los delegados comemonos están muy molestos con el compadre CDN que ya no contesta el cel.

Groserías. En el Nicolás Solano chorrerano hablan de una doctora que le falta poco para sacar a los pacientes a patadas. Al parecer, la tiene una condición, y por eso se da el lujo de maltratar a los enfermos. Ojo Chayo que esta gente no suma.