Infidencias y confidencias del 20 de agosto del 2018

lunes 20 de agosto de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 20 de agosto del 2018

Sorpresa. Me aseguran que las cosas no están saliendo bien para el sub del Cajetón, y todo por meterse con el consejero de Mickey, ahora están pensando traer a un abogado de Tocumen para que asuma el potro.

Sorpresa 2. Me dicen que a un Chiquitín le favorece ese cambio de plan en el Cajetón porque ahora sí lo nombrarían mandamás en el instituto que capacita al personal técnico del país.

Efecto dominó. Un directivo de Clayton comentaba que la paliza en redes que le dieron a Guillermito por irse a México no es gratuita y que vendrán más remezones por la ida del Embajador.

En guerra. Por la equina del man de las aceras se decía que para el lanzamiento de Echelecuento en la tierra de Urracá trasladaron muchos funcionarios de la sede central del Miviot.

Lo fueron. Según la Secretaría de Metas, mandarán de vacaciones permanentes al asesor que filmaron diciéndole su par de cosas a los agentes del Sistema Interinstitucional.

Lo fueron 2. El sujeto, que andaba bien montao en una cuatro por cuatro, antes de irse a trabajar en San Felipe, era funcionario del Miviot cuando Mentholatum era el vice de esa cartera.

Expediente equis. Se supo que a una vicealcaldesa del oeste, dueña de una floristería y que le apodan la ‘viajera', le viene bajando una que ni los babalaos le podrán tapar sus astucias.

Regalitos. Me escriben desde Juan Díaz para decirme que un candidato que quiere ser repre y padrastro por el perredoso anda dando bonos y tazas con olor a verdes adentro.

Advertencia. Que los gunas de Wargandi ya no saben cómo decirle al gobierno que si no le prestan atención a su permanente problema con los colonos y campesinos, seguirá la pelea.

Auxilio. Por la costa atlántica los galenos vienen gritando que no tienen ambulancias y nadie le para bola... ya hay problemas con pacientes con el traslado...hora quién podrá defendernos.

Ojo Fredy. Dicen que todos los funcionarios de la 080 del padrastro del circuito 4-4 fueron pasados a planillas de instituciones públicas y que no se reportan porque que están prestados al despacho del honorable.

Parada chof. Otra de la Altiva, el padrastro que se vio envuelto en escándalos de pegarle a la mujer, al tener un rival fuerte en las primarias ñames, colgó los guantes, dice que eso de la Asamblea no va con él.

Abandonado. Hay muchos que se preguntan si el Mopri plástico dejó al Instituto de la Gotera en piloto automático porque la sede principal anda manga por hombro. Las luminarias no alumbran y hay un desorden total para la atención.

Garrafones. Un anuro pregunta cuál fue el criterio para llenar las escuelas del interior de secretarías, contables, asistentes, inspectores y administradores. Algunos no tienen ni donde sentarse.

Cambio de cuartel. Me dicen que Motosierra se trasladó a Antón, para apoyar un subalterno que es hijo de la alcaldesa. Familia es familia.