Infidencias y confidencias del 20 de abril del 2019

sábado 20 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 20 de abril del 2019

La línea. Se supo que dos acusaron a la mandamás de la Unachi de revolver las elecciones a decanos, aún cuando les había dicho que se mantendría lejos de eso.

Abusan. Un jubilado que fue por unas libras de pescado al mercado de Vacamonte y cuando le dieron el costo por libra casi se va de espalda: 5 kanguros.

Rezago. Me cuenta un anuro de la salud que Chame, con 28 mil residentes, no tiene un hospital y desde La Chorrera hasta Penonomé no hay un centro médico público de calidad.

Desalojo. Se supo que los futuros abogados de la Colina protestaron porque tienen años pidiendo un salón de audiencias y no los escuchan. El oficinón del ombudsman es el espacio que necesitan.

Bajo cuerda. Por el parque Cervantes de la Altiva comentan que el burgomaestre, ahora candidato a padrastro tiene empleados en una escuela de manejo que están en la planilla municipal.

Sospechoso. Me soplaron que inspectores municipales visitan los restaurantes y fondas de veracruzanas buscando hasta debajo de las pailas para multar, esto, si propietario no está dizque ‘para hablar'.

Ojo de la cara. Comenta una paciente que el Cajetón tiene 85% de abastecimiento, pero los de enfermedades críticas están en el 15% que no tienen y pocos pueden darse el lujo de comprarlos.

Cirugías. Desde la sección de Hemodinámica del Cajetón, donde se realizan operaciones de cateterismo, piden investigar las supuestas operaciones que facturan melones a la entidad.

Chifeados. El que sigue metiéndole la lupa a los planes de gobierno es Barrow, que no encontró ninguna referencia a la población afro en el documento de Macron.

Tremenda. Un anuro dice que Platanito mandó a cancelar el contrato de la finca del Idiap, pero la que firmó la resolución de junta directiva que autorizó el contrato, de fidanque a toledano, fue la chica.

Vergüenza. Dicen que al que agarraron alterando listas de abogados en el Colegio fue a Herrera, hoy fotos y videos. La defensa pública del país queda en entredicho. Preparan la anulación de la trampa.

Ojo Emilio. Me dicen que por el Remón Cantera y poblados hay contaminación, supuestamente de una minera, que desecha su basura tóxica en lugares que van al Estero y contamina los peces, camarones y manglares.

Excluidos. En el corregimiento de Salud, Chagres, tienen que recoger agua lluvia porque todos los presidentes los han llevado en el carrito y nadie les cumple. Ahora, ponen la esperanza en el buen gobierno.