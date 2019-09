Infidencias y confidencias del 2 de septiembre del 2019

lunes 2 de septiembre de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 2 de septiembre del 2019

Aspirantes. Con la convocatoria para magistrados de la Corte, se supo que hay un entogao que aspira a la sala de lo penal. El problema que tiene es con el título de doctor que no ha mostrado. ¿Le pedirán que muestre la foto?

Casos y cosas. Me cuentan que en el ministerio donde están las áreas revertidas hay gran parte del círculo cero de los tiempos de la ñames y un hermano del director que siguen en la papa.

Rechazo. Me contaron que unos leguleyos estarán hoy en la Comisión de Credenciales para exponer denuncias y amparos sobre la designación de la terna para sacar al chief del ente cooperativo.

Cosechando. Me dicen que los más suertudos con las ayudas de los ministros del buen gobierno son los repres, alcaldes y padrastros del varelismo que siguen pegaos a la teta.

Numeritos. Un informático asegura que las cifras de la migra se mueven, hasta el viernes pasado tenían unas y luego las cambiaron por las ya tenía Carrillito. Además, en el segundo piso habilitan una área para las citas del crisol.

Armando lío. Esta mañana habrá tremendo tamborito en la Superintendencia de los Seguros, trabajadores que han sido afectados por una aseguradora de la madre patria harán un piquete en demanda sus derechos.

Salariazos. Tremendo sofoco generó la planilla de un padrastro de la Berraquera que tiene empleados de 5 mil kanguros y en vez de 20 mil que dijeron que tenían para este personal, se fue se fue 12 mil por encima.

Esquinados. Se supo que hay una autoridad en donde no dejan hablar a los viejos en las reuniones porque dicen que ya tuvieron mucha exposición. Los especialistas se está yendo por las condiciones con que los tratan.

Al poder. Se supo que el pacto por el cajetón es dar apoyo en la Cueva para ratificar pero meten de sub al Sanjur excandidato o a memo Lawson. ¿Todo bien cuadrado?

Ñamura. Me cuentan los docentes que los pelaos están pasando hambre porque la licitación para los granos la hicieron en febrero pensando en lo que iban a recaudar y ahora los contratos no tienen partida.

Novelón. Me cuentan que el sub de los techos de esperanza y el vice Yo Digo no se tragan y el Compadre hace ingentes esfuerzos para moverle el piso porque es ficha de la encargada que sacó a Peter.

Viabilidad. El primer proyecto de la ciudad de Santiago será la Rotanda Santiago Apóstol. Estará en la entrada principal y tendrá una estatua del Apóstol de 5 metros. El poeta se va a lucir.

Alerta. Abogados litigantes de la tierra del oro verde piden un chequear a la notaria Eli antes de que asuma el cargo. Un jodedor que conoce sus andanzas cuando laboró en el municipio.