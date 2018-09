Infidencias y confidencias del 2 de septiembre del 2018

domingo 2 de septiembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 2 de septiembre del 2018

Derroche. Por la tierra de Urracá se aplica eso del tope de campaña porque uno de la locura que corre para dos cargos inundó la ciudad de Santiago de vallas y tiene las emisoras saturadas de cuñas y programas pagados.

Derroche 2. Se comenta por la Placita que el aspirante fue uno de los que manejó los fondos de varias juntas comunales, muchas donde la gente del Camaronero encontró facturas chimbas y que están en proceso judicial.

Agachaos. Se dice que una de las últimas decisiones del Embajador por Clayton fue mandarle la carta a dos de sus asesores que pretendían quedarse y que ya habían hecho puente con el nuevo chief.

Peligroso. Asustados andan muchos por la Altiva tras conocerse el lío de la venta de ganado infestado con brucelosis, negocio del que acusan a un hermano de un honorable padrastro.

Jodienda. Me dice un taxista que la idea del metro para el oeste no es mala, solo que en el proyecto la carreta va por delante de los bueyes, no se sabe quién hará los rieles, pero ya se sabe quién venderá los vagones.

Mareo. Los empleados que no cobran sus quincenas hace rato que no entienden cómo las juntas comunales están sin billete y otras siguen disponiendo recursos para pagarle hasta a los fantasmas.

Parentela. Un anuro investigador dio con la esposa del mandamás de la Loto que también tiene sus planillas, a la integrante de la ñamura la vio por los pasillos del banco del agro.

Bien librado. Por los lados de Tocumen preguntan qué habrá sido del jurista encargado de la dirección jurídica del Aeropuerto durante el reinado de un Pino- que por cierto tiene arresto domiciliario- y no tiene ni un solo sumario.

Bien librado 2. Se dice que el encargado amasó una fortuna no inferior a los 5 melones, recursos que le han garantizan no agachar el lomo por un buen par de años y sin subir y bajar las escaleras de las fiscalías.

Alboroto. Tremendo embrollo con los techos de esperanza hay por Arraiján, resulta que los que llenaron los papeles de primeros se quedaron sin nada porque apareció una nueva lista de beneficiarios, que no dudan venga de los políticos.

Apuesta. Hoy con uno, mañana con el otro, es la táctica que usa Dulcineo en sus redes antisociales para promover los mensajes, tuits, de los dos presidenciales ñames con más exposición mediática.

Efecto dominó. Un conteo de un economista reflejó que la entrada de chamos a Macondo bajó en 200 mil al año, lo que ha afectado el negocio de los hoteles y a la industria inmobiliaria.

Enfadados. Los villanos de Los Santos están cansados con el Mopri Plástico porque todas las semanas les corta el agua potable para, supuestamente, reparar la planta potabilizadora y cuando no es eso es para arreglar las tuberías.

Inseguros. Los residentes de Villa Campestre de Lajas chameras piden auxilio porque aseguran que están en manos del hampa. Les han robado a casi todas las casas y varias veces y cuando llaman a la policía les recomiendan instalar alarmas y comprar perros.