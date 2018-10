Infidencias y confidencias del 2 de octubre del 2018

martes 2 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 2 de octubre del 2018

Acaparados. Dicen por Arraiján que varios candidatos ñames están en problema porque todo el transporte fue alquilado por la Niña, que ofreció más vil metal. !Le robó el mandado a Panky!

Reemplazo. Se comenta que el nuevo chief de la Diasp es uno conocido como en la tropa como Mínimo Ruiz. Ojalá no haya irregularidades con el asunto de las armas, como la que provocó la salida del que estaba allí.

Non grato. Me aseguran que el padrastro al que el Congreso guna le canceló la entrada mediante una resolución fue visto por aquellos lares. Cómo entró y quiénes lo ayudaron, es lo que andan investigando.

Zozobra. Los que están cansados de la ‘percepción' de inseguridad son los empresarios de la Altiva que piden a los estamentos policiales que se pongan las pilas.

Sumando. Me soplaron que un exalcalde de la locura, después pasado a la ñamura, tiene 2 fincas por el área de El Cristo de Aguadulce. ¿Quién será?

Aislamiento. Se conoció que los del sistema penitenciario tomaron medidas fuertes en contra del exjefe de la locura; no deportes, no visitas y no llamadas son las acciones tomadas por hasta un mes.

Caja menuda. Desde el elefante blanco me dicen que el caso del faltante de 3 mil y pico de la caja menuda está en manos de la fiscalía y que las dos damas mencionadas ya no están en el nosocomio.

Caja menuda 2. El varón mencionado en el expediente, que no es amigo del mandamás, fue nombrado mediante un concurso por un salario mensual de 2 mil kanguros.

Acefalía. Me asegura un exjefe agrario que en la autoridad de tierras no hay quien firme los títulos de propiedad y que la consigna de muchos allá dentro es hacer turismo.

Estrategia. Como si el tranque por la vía Tocumen, por la construcción de la Línea 2, no fuera poco cualquier día a cualquier hora, un grupo de agentes de la triple 'T' decidieron que había que poner un retén por la José Agustín Arango.

Estrategia 2. Esto ocurrió el pasado sábado en la noche en medio de un tranque horroroso hacia Tocumen, pues para colocar una pieza del Metro había un cierre parcial en el distrito especial. ¡Dios santo!

Sin sentido. Ayer, casi de madrugada, los de proteger y servir decidieron que era buen momento para correr una maratón por la Panamericana, entre Pacora y Nuevo Tocumen, y bloquearon casi media hora todos los giros a la izquierda hacia Chepolandia. La mayoría llegó tarde a sus destinos.

Páramo. En la sede del tribunal electorero de la Altiva el elevador no sirve desde hace meses y hay personas que presentan alguna discapacidad tienen que ver como suben las escaleras hasta el segundo y tercer piso.

Agua tibia. La gente de papá Pitufo promoviendo el plan piloto del arroz fortificado en la antigua Normal de Santiago como la gran maravilla. ¿Qué necesidad hay de ese plan si hace 14 años se aprobó la le?, pregunta Teresita.