Infidencias y confidencias del 2 de mayo del 2019

jueves 2 de mayo de 2019 - 12:12 a.m.

Regalitos. El día del obrero, por la tierra de la gente buena el pupilo de la patrona, dicen que repartía tarjetas- bonos similares, de 20 kanguritos, a los que ya circularon en el distrito Populoso y en la Altiva.

En ascuas. La sanción más esperada de Pacha es la ‘Ley Karla'. Los abogados del Estado esperan que se sancione y promulgue en la gaceta oficial, para hacerle justicia a los abogados del Estado.

Acorralada. Rosita, la reina de belleza, quedó enmarañada con el tema de la planilla 080, primero dijo que no recibió un kanguro y luego aceptó que fue donde la madrastra por un donativo multipropósito.

A cantar. Y hablando de otra comarca, en guna, el padrastro Del Salón está en problema, muchos que aparecen en la planilla no han cobrado y uno de los emplanillados va a contar la sopa completa.

Investiguen. Circuló un video de una dama hablando pestes del candidato del Buen Gobierno, según dicen, preparado por el colombiano naturalizado panameño. ¿Actuará el MP con la misma velocidad que en el caso de Pacha?

Pistas. También circuló como el buen arroz que Zuleyka Moore Montenegro estaba en la planilla de un padrastro ñame, pero el investigador me dice que el apellido materno de la fiscal que no llegó a magistrada comienza con G.

Increíble. Me dicen que un hondureño se ganó dos contratos con el Ministerio de los Techos para 2 mil casas en C3 y 3 mil en otras provincias y nunca hizo nada. Tres años después rescindan el contrato y se lo dan a otro. Lo que no se sabe es que hubo o no adelantos.

Festín. Me contaron que una suplente, hoy candidata a madrastra, de la tierra del chicheme tiene a su progenitora, a padrastro y hermano en la planilla 002. Toma nota Freddy.

Abuso. Pareciera que un parque de juegos de Altos de Curundú tiene dueño y cualquiera que pase por ahí con sus hijos no lo puede usar porque los tongos se prestan para impedir el libre acceso.

Contienda. Me dicen que la disputa de este domingo por la comuna del Populoso será entre el boxeador de la locura y el doctor del Piardí. Se comenta que la pelea es peleando.

Excesivo. Me adelantan que la Corte emitió una sentencia en amparo en donde dice que extender un secuestro de un PH a los bienes personales de la junta directiva es desproporcionado. Buena esa, Ernesto.

Nombramientos. Me dicen que la encargada de la comuna de la tierra de Lucas Bárcenas dispone de un personal de casi 100 funcionarios que también hacen los recorridos para pedir los votos.

Pillao. En Rante, Bocas del Toro, descubrieron a uno de los que andan invadiendo terrenos privados en Una Milla, dicen que es funcionario del Cajetón. Ya los propietarios presentaron las denuncias.