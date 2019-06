Infidencias y confidencias del 2 de junio del 2019

domingo 2 de junio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 2 de junio del 2019

Alboroto. Pacha revolvió el congo con eso de querer transformar las oficinas de las emergencias en el cuartel del invierto de los ñames. El primer refugiado, que ya fue a mirar el área, fue el hermano del Bartender.

Remate. La calientita por el distrito donde se caen los expedientes en las aceras se escucha que un padrastro que le gusta mover el esqueleto puso en venta su apartamento en Howard.

Sobrevivencia. Me soplaron que en las oficinas de los 30 padrastros de la Cinco de Mayo que no fueron reelectos las ‘doncellas' están que no saben qué hacer para caer en gracia a la gente.

Sobrevivencia 2. Me dicen que la secre del padrastro de apellido de farmacia de la tierra coclesana, que antes no dejaban pasar a nadie ni del marco de la puerta, está más dulce que una melcocha y dice ser más piardí que los piardís.

Exquisitos. A los ejecutivos del Elefante Blanco les encantan los seminarios en hoteles de playa. Para cada evento interno contratan costosos banquetes, cuando en una institución debería reinar la austeridad.

Pa' los tigres. Y hablando del Elefante, una paciente que esperó dos horas que la atendieran y nada. Pidió hablar con el jefe y no le dio importancia al caso y eso que en la sala había mucha gente esperando la atención.

¿Será ella? Se regó como pólvora que la hija de una madrastra había chocado a alguien y se dio a la fuga trepándose a la cera. A la supuesta involucrada le sacaron todo el billete que devengó los años que tuvo en la planilla 080. No parpadean.

No jueguen. El congreso guna aplicó cuarentena a la comunidad de Goedub, ante la sospecha que algunos andan en cosas raras, tienen casas a todo meter y no dicen las fuentes de los ingresos. En la mira, un padrastro suplente electo.

Desprotegido. Pregunta un jurista que hará el MP para que la gente acepte ser testigo protegido después de que ellos mismos sapearan el nombre y apellido de una pieza fundamental en el caso de las escuchas.

Molienda. Me soplaron que por el segundo piso inseguro de Clayton la prima jubilosa que dejó el ex embajador en la papa y otra alta ejecutiva comenzaron a triturar documentos para no dejar pistas de nada.

Con saña. El dirigente aduanero de C3 que mandaron para Bocas pide la intervención de la defensoría del pueblo, lo tienen laborando bajo sol y lluvia y sin luz eléctrica y pa' rematar sin viáticos. Menos mal son un gobierno de diálogo.

Desbarajuste. Un anuro que pulula por los lados de la junta de control de juegos dice que los encargados de las tómbolas y sorteos están aprovechando los días que les quedan para hacer sus cuentitas y acaparar todos los camarones. Denle chance a la gente.

Pulseo. Me cuenta un comemono que la comisión de nombramiento del 8-1, conformada por el compadre y la DH, no quieren que a la repre que le dieron raya en el Cerro Silvestre le den la Gobernación como premio de consolación.