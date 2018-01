Infidencias y confidencias del 2 de enero del 2018

martes 2 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 2 de enero del 2018

Algo escondido. Parece que en la hoja de vida de un juez hay un premio escondido. Los subalternos de Achú no la quieren mostrar. Ayayaiii ¿qué habrá allí?

Dinamita. El rofeo entre el abogado y el director de programa dejó a la gente pica'a y sugieren que el primero se agarre, pero en un debate público, con morticia.

Endiabla'os. Otra vez se le fueron encima a los agentes del capitán mafafa, que va a tener que implementar la misma estrategia del Fat contra los borrachos playeros: taser.

Mordaza. !Atención tuiteros!, los del tribunal electorero están terminando de armar la dirección policial que se encargará de ‘filtrar' lo que se publica en las redes antisociales.

Mordaza 2. Me contaron que la gente de la procu serán los responsables de llevarán el proyectito a la cueva de la 5 de mayo. Qué manera de calentar, más de lo que está, el caldero.

Discurso. Los que le dan seguimiento a la rendición de cuenta de Pacha en la cueva de la 5 de mayo dicen que los cepadem no faltarán en el famoso discurso. ¿Qué dirá Palillito de eso?

Adivinanza. Preguntan en las redes cuál era el alto funcionario de la ñamura pasada que exigía a los proveedores del Estado que le compraran vainas a sus empresas.

Hoy no, mañana sí. Los que comieron demás y corrieron a las clínicas privadas por los lados de Vista Alegre se las aguantaron porque todas amanecieron con los letreros de cerrado.

Otro librito. Me cuentan que eso de que la justicia es ininterrumpida no se cumple en la corte de las injusticias porque del caso del padrastro de la patria que arrolló a la joven no se conoce nada de nada.

Caen bien. Tal como se lo adelantamos, el Vara y el Chamero seguirán sumando un par de reales más hasta que se decida qué pasará con las dos candidatas a magistradas.

Emberraca'os. Por muchos sectores despidieron y comenzaron el año con velas y guarichas porque una de las eléctricas tuvo una de esas 'incidencias' que nunca se reflejan en los recibos.

Engaño. Pura bulla fue esa conferencia en donde anunciaron que no permitirían la venta de bombitas en las calles. La vaina era peor que los cigarrillos ilegales en cada esquina.

Cruzados. Se supo que los empleados del municipio del Barú tienen tres quincenas sin cobrar y el consuelo es que le pagarán la segunda quincena de enero. Y mientras el 'badiga' repartiendo plata en las bananeras.

Desfile. Y hablando de otros estudiantes, los de banda de música Herberto López del Colegio José Daniel Crespo, de Chitré se lucieron por las avenidas de Pasadena.