Infidencias y confidencias del 2 de diciembre del 2018

domingo 2 de diciembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 2 de diciembre del 2018

Ayudita. Varios quedaron sorprendidos de ver a un padrastro del 8-8 cuestionando al Mopri de la Gotera por la falta de agua en Arraiján en la Cueva de la 5 de Mayo. Será que la que reparte huevitos se lo pidió por miedo, a ya tú sabes, 17 años de trabajo social no son nada.

Fumigación. Y hablando de la Cueva de la Cinco de Mayo, me soplaron que hace poquito rociaron veneno y quedaron montones de insectos muertos por todos lados. ¿Será para la visita del mandamás chino?

Pal' 19. Me asegura un bananero que la comitiva que ejecuta el contrato con la transnacional para reactivar el banano está pasando las gestiones de cobro de los acreedores a la vigencia expirada.

Buco plata. A su entender, dice que esto significa que pasarán las fiestas de fin de año sin ese money porque hay que esperar que llegue el 19. Dónde están los 10 melones del crédito extraordinario que se dio para tal fin, es la pregunta del melón.

Ojo Ricky. Me dice un acudiente que un pelao de la escuela Adán Urriola de Arraiján le niegan el derecho de terminar sus estudios a pesar de tener un documento de galeno que dice que padece de una discapacidad.

Rebaja. Y hablando de la tierra donde dos neveras lo paralizan todo, me aseguran que el impuesto que tenía que pagar la contratista del saneamiento del oeste ya no será 2 melones. Ahora hablan de cerca de medio melón nada más.

Ta pilla'o. Un anuro asegura que uno de los compromisos de recámara de Ancia-nito es que una vez llegado a la silla presidencial indultaría a Peter el Travieso. Coje el trompo en esa uña.

Paliativo. Para todos los que estaban preocupados por el tranque y los cierres de calles por la visita del presidente Xi, en los corredores serán gratuitos, pero solo en esta franja: el Sur, de 5: 15 p.m. a 7:00 p.m. y el Norte, de 3:35 p.m. a 7:00 p.m.

Inversiones. Un voluntario, que no se opone a que se destine billete a los camisas rojas, investiga si los 26 melones en inversiones que anunció Pacha los dio el gobierno o se sacaron del fideicomiso que manejan del ingreso por las pólizas.

A reventar. Me soplaron que la dirección médica del nosocomio de la 24 de diciembre que Mickey le tiene prestado al Cajetón no sabe qué hacer porque no hay cama para tanto paciente.

A reventar 2. Por más necesidad de espacio para los enfermos, me dicen que hay un área a la que le metieron 5 melones en su acondicionamiento que bien podría servir para paliar el problema pero que alguien se opone a abrir esta zona.

Glotones. Que por los lados del indio chamero, todo parece indicar que la llamada Sí-Si buscará el control total de los cargos públicos, uno va para la alcaldía, otro para repre y el otro para padrastro.

Desmadre. Un jubilado pregunta por qué diantre hay tanto proteger y servir para cuidar a un solo hombre y no hay policía para cuidar los ciudadanos cuando salen a producir por el país. Ahora resulta que los agentes sobran.

Asistencia. Pregunta el Negro Boro si el horario de la comuna del chicheme y el bollo recortó el horario de los jefes porque a cualquiera que llame después de las 2 y media le dirán que no están en sus oficinas.