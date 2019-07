Infidencias y confidencias del 19 de julio del 2019

viernes 19 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 19 de julio del 2019

Mora. Me contaron que en la planilla de asistencia social de la entidad de las casas, los ñames dejaron de pagar las cuotas al cajetón, por eso el buen gobierno le paró la pagadera para saber qué pasó. Justos por pecadores papá.

Domador. Al ente saludable de la berraquera llegó el doc macaraqueño, con látigo y taburete, a poner orden en los rayos X donde investigan pérdida de equipos y cobro excesivo de viáticos por los 3 del solar. ¡Ay padre!

Morgue. Según un sapo del Union Park, en la provincia berraca la junta técnica voló y a los gallos los dejaron por fuera, llegaron los quiroprácticos y ahora solo toca recoger muertos y heridos... ¡Santo!

¿Botella? En la Altiva están bravos por la designación en una jefatura de la triple T, y con salario de 5 mil bala$, de un chiri que impugnó a Rony, pero del que se dice nunca ha trabajado y que en el 2009 le mordió a la chola otra$ 100 mil.

Molestia. Me contaron que por finanzas macondianas el mandamás ya cogió su primera rabia porque no le quisieron nombrar la vice que él recomendó.

Molestia 2. La mujer quedó en el aire, pues hasta renunció a un banco. La vaina está tan fea que, desde San Felipe, le han nombrado hasta los aseadores. ¿Acaparamiento?

Carnicería. Donde la escoba llegó temprano fue en el municipio de Santiago donde el poeta en un solo verso botó 206 empleados de esa comuna.

Carnicería 2. Cuenta la fuente que botaron pacientes con enfermedades terminales como cáncer y envenenamiento de dietilenglicol. Otros con más de 25 años de servicio e hijos discapacitados.

Sin madrina. Me cuentan que las damas que llegaron al Mides del este para esconderse tienen mucho que ver con pérdidas de bienes y hasta de un carro que no aparece como descarte. Y ya la bombaza no las puede proteger.

Cojan su esquina. Me dicen que hay funcionarios en la Cueva que tienen los humos por las nubes, y citan a la mamá de tarzán, que a un grupo de transportistas que fueron preguntando por el gato los mandó para la esquina porque no tenían cita.

Investigar. Bocatoreños piden investigar concesiones de extracción de arena del río Changuinola. Que el negocio no quede a perpetuidad del padrastro ‘Lo Hizo'.

No es bicoca. Entre los que se calentaron por los 20 mil kanguros que tendrán los padrastros, viejos y nuevos, para nombrar a su personal fue Macron, que sigue caminando para que los naranjitas no lo olviden.

Homenaje. Amigos y familiares se reunen hoy a las once, en un hotel de la localidad, para recordar los aportes de la doctora Rosa María Britton, que nos dejó un rosario de libros buenos.