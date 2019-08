Infidencias y confidencias del 19 de agosto del 2019

lunes 19 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 19 de agosto del 2019

Envidia. Me dice un curioso que esa lista de personal con 2,500 kanguros mensuales que está circulando es fulo porque son conductores nombrados desde 1990, hasta 2009, que a lo mejor ya ninguno labora en la Cueva.

Eso cuesta. El necio pregunta si en tiempos de cuidar los pocos chimbilines que dejó la gente de Pacha, el Camaronero y la gente que lo acompañan al festival del Manito cobran los famosos viatiquitos.

Puro love. Y hablando del Camaronero, un folclorista que asegura que lo vio de lo más contento con los padrastros que fueron al Manito, que era puro besitos con las damas y puro abrazos con los caballeros.

Uno más. Otro que llamó la atención de los presentes en la tierra ocueña fue Motosierra, el de la ñamura, que estaba como grillo en olla y celebraba muy ameno con los miembros de la bancada del piardí.

A esconderse. Me soplaron que los auditores de la avenida Balboa están preocupados porque se está llegando diciembre y no saben quién los salvará de las prepotencias del pasado.

Otros lares. Me soplaron que la exmadrastra del Tabasará que le dio la donación de los impuestos de todos a la bella Rosita está bien montada en el ministerio de los subsidios con 4,500 kanguros al mes.

Tamalito. Me dicen que hay fiestas de grandes ligas en la Cueva en el área de tecnología donde no se sabe quién protege a Tomás, el mandamás de las compras y otros más por la adquisición de equipos algo chimbo.

Día D. Me jura uno con poder de adivinación que el miércoles se termina la zozobra de muchos por conocer el nombre de quién dirigirá los destinos del Cajetón por los próximos cinco años. Qué agonía.

Reclamo. Y hablando del festín de los aumentos que dieron por aquellos lares, dónde están los representantes de los obreros y los funcionarios en la directiva que nadie ha dicho esta boca es mía, preguntan los arma líos.

Sin escapatoria. Se supo que un empresario de medios digitales de la madre patria tiene algo con las cuotas obrero patronal del personal porque el viernes el notificador lo andaba buscando por toda Punta Paitilla.

Prepárense. Para aquellos que andan metiendo hojas de vida en todos lados, el ministerio laboral tendrá su primera feria de empleo el 21 en la tierra del indio Urracá.

Tiembla Tierra. Un investigador viene con una bomba sobre la evasión de impuestos de la plataforma apetitosa con relación a la seguridad social de los ‘diablos rojos motorizados'.

Trámite. Me cuenta un comemono que el CDN y el sub del piardí del west mandan a la gente que caminaron la campaña a dejar las hojas de vida en el local, para hacer las evaluaciones. Cómo así compadre.

Docencia. Me dice un entogao que las bolsas que no son re-utilizables el comercio no las puede cobrar. Que la Acodeco revise que está disposición se esté cumpliendo.