Infidencias y confidencias del 18 de junio del 2019

martes 18 de junio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 18 de junio del 2019

Bombita. Me contaron que pronto habrá una guerra en las entrañas de la Locura que podría terminar con un golpe al reinado de Akuaman.

A huir. Un billetón soltarán en el sector agropecuario para cubrir las vacas de una gran cantidad de directores, asesores y de Platanito. Ya los viatiquitos quedaron para los cajeros.

Fobia. El cadete padrastro parece que de tanto números en las maquinitas ya no los quiere ver y ahora es poeta sin sentido y no puede escuchar la palabra actas ¡Ay madre!

Desatados. A días para que entre el nuevo gobierno, en el Miviot de la Décima, hacen hasta comida para vender en la cocina de la institución. Para hoy tendrán sopa de pollo.

En tierra. Me asegura el mandamás de la lotto que él no ha cruzado el charco y menos con el chen -chen de la partida discrecional de Pacha no quiere revelar antes de abandonar el palacio.

Urgencias. Se supo que el número uno los correos se mandó para Portugal y por allá se sintió mal de las rodillas y hasta fue llevado a varios nosocomios de dicho país.

Reparto. Me contó el anuro que el número 2 de los apaga fuego ya ha prometido a toda su gente de confianza los mejores puestos. Ah, también tiene los que serán trasladados tan pronto se marche el pastor.

Solicitud. Trascendió que hay mujeres en el piardí que piden al Buen Gobierno que nombre la Carla García como nueva zarina anticorrupción.

Diablura. Según el informe de la gente del Camaronero, la presunta lesión patrimonial que se dio durante la compensación de los diablos ya va por los 24 melones… y siguen analizando otros renglones.

Culillo. Se supo que la chief de administración del ministerio de las micro empresas fue por fuera y la segunda no quiere firmar nada de nada porque dice que la pusieron ahí sin ningún documento que la respalde.

Alboroto. Los ojos estaban posados sobre el Avesa, donde dos altos mandos del Jardín de los Olivos fueron citados por la fiscalía anticorrupción por presunto cobro a unos aspirantes a tongos.

Estampida. Me soplaron que varios jefes que estaban en calidad de ‘préstamos' en la gestión de Pacha que comenzaron la migración ordenada a sus respectivos ministerios para ver si así pueden chifear la gillotina.

Lo pesado. Entre los retos del nuevo mandamás del IMA está el edificio propio, mejorar las ferias, poner orden en la administración y ver qué hace con casi 700 funcionarios de contratos que viven en estado de crisis.

¿Ratón de casa? Me dice un matasano que esas libretas de incapacidad como las diez que se perdieron hace poquito del Cajetón se venden como pan caliente a 50 palos cada una en el bajo mundo.