Infidencias y confidencias del 18 de agosto del 2019

domingo 18 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Mirando alto. Mucha confianza tiene María Piquiña que dice que en el buen gobierno su amigo Peter Michael le ofreció el puesto de magistrada en la Corte. Recordando los tiempos de juez penal.

Bombita. En los próximos días será noticia una secta religiosa con sedes en Panamá, cuyo pastor fue detenido en Costa Rica por acoso sexual y que posee autos y viviendas de lujo...Santo.

Aritmética. Me chateó un entogao y me enredó. Me dice que al buen gobierno le pidió que lo nombraran como conductor de cuatro por cuatro, qué raro, si él es abogado, ¿tú lo entiendes?

Consumidor. Los precios en el merca Panamá están igual que en los súper y que los pocos centavos que te podrías ahorrar se te van en la gasolina. Acodeco, los precios no están a la vista, dice Fraguela.

¿Cómo así? Se oye por los corrillos de la 8 zona que el que manda es uno de apellido Berguido que no es comisionado y que lo mandaron a buscar desde El Chorrillo. ¿Por qué pesará tanto?

Patio limoso. Se supo que en la dirección de medios de la Cueva hubo una trifulca con la jefecita. Cuidao con la mamá de tarzán, que recuerde que en el hemiciclo toda gira y gira cuidadito y se marea.

En tierra. Me soplaron que una directiva del Cajetón tenía las tres maletas listas para irse dos semanas a Europa, a un seminario, la vaina es que cuando llegó el día de retirar el viatiquito, no se lo aprobaron.

Delicioso. Y hablando directivos, en una reciente gira a la tierra del oro verde, parte de la comitiva se vino por el aire. Bueno, menos mal que no hay austeridad por los lados de Clayton.

No es relajo. La ola verde amarillo de la alcaldía que cubre cuanto parque muro y casetas en bollolandia. La vaina es tan seria que un repre grabó su nombre en un gacebo y después tuvo que borrar el letrero.

Sal a la herida. La disputa entre que ganaron y perdieron en la asociación de docentes veragüenses sigue al rojo vivo, esta vez, Teduca tuvo que frenar unas elecciones fuera del periodo electorero.

Billete sonante. Me dice un apaga fuego que las entradas de Elsi con la retención de los permisos en la tierra de Victoriano son chicha de piña para los que se manejan con los permisos de ocupación en la city.

Billete sonante 2. Dicen que los dos encargados tienen desde caballos finos hasta cuatro por cuatro más cómodas que los que alquilan en la Cueva.

Periplo. Y hablando del west, uno que vieron por los lados de la isla de Fidel fue al burgomaestre Santo Tomás, que estuvo en un encuentro internacional en la Habana.