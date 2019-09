Infidencias y confidencias del 17 de septiembre del 2019

martes 17 de septiembre de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 17 de septiembre del 2019

Salido del tiesto. Se supo que en la oficina de control de los precios de la Acodeco hay uno que tiene poder se la pasa intimidando y amenazando a los empleados viejos con ponerlos de patita en la calle.

Piso 7. Me dicen que Tutankamon y su gente de confianza está instalado en la séptima planta del Hatillo, ah, y con 4 mil kanguros mensuales (fuera de la jugosa jubilación de la Colina).

Déspota. En la regional del ministerio de los subsidios diarienita hay quejas de un mandamás que dicen que humilla parejo a los subalternos a tal grado que falta poco para que se desencadene una protesta.

Añoranzas. Me dice un palanca que la segunda del Señor de las Aceras como que no se acostumbra a no tener carro del estado y conductor que ahora se monta en el primer transporte que salga. A mulear, por los árboles y la salud.

Suertuda. Y hablando de los ñames, me dicen que una secre de San Felipe que conoció la tierra de la muralla china en un periplo con Pacha hasta alardea de la cercanía que tiene con el mandamás del Palacio.

Oferta. Enfado masivo entre los letrados generó un clasificado de black weekend de un entonga'o que por 80 palitos revisa expedientes para detectar si no le están echando cuento al cliente.

Zaperoco. Tremendo tira y jala se formó en la comisión de insalubre de la Cueva por la Ley de Medicamentos, hay versiones a favor y en contra. Lo cierto, dice el jubilao, que la gente muriendo por falta de medicinas.

Despelote. Se supo que la gente del Sintup y la Apudep de la Colina irán a las calles hasta que eliminen las resoluciones 69 y 84 que equipara el título académico con experiencia laboral. Hoy, a medio día, aléjese de los predios de la Transístmica.

Sin piquera. Se comenta por los pasillos oscuros del merca-Panamá que hay tembladera en todas las esquinas y la vaina se puso peor porque hace unas semanas mandaron a la ex cascarosa de vacaciones sin retorno.

Ojo con eso. En el sector de la grifa del vertedero de Playa Chiquita están quemando basura frente al inspector de la alcaldía que vigila día y noche. Los quejosos buscan al juez de paz, a quien no se le ve hace rato en la oficina.

¡Ya basta! Conductores decentes piden a dirección de tránsito o a la triple T que haga respetar la ley en las intersecciones donde hay señalización de alto. Es un relajo en Vista Alegre, por el túnel.

Premiado. Me dicen que uno que mandaba en la junta electorera de escrutinio de la tierra de Bárcenas fue beneficiado con un jugoso contrato laboral en la junta burungueña y la comunidad sin aceras pa' caminar. Que no se entere Fundader.

Desplante. Todavía se escucha el eco de los repres y alcaldes sobre la ignorada que recibieron en el consejo comunitario de la tierra de la gente buena donde ni sillas les pusieron y tampoco los dejaron decir ni pío.