Infidencias y confidencias del 17 de julio del 2019

miércoles 17 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 17 de julio del 2019

Escondite. Me soplaron que ahora que allanaron las oficinas de la Fede de Béisbol las reuniones se trasladaron a la Cueva de la Cinco de Mayo. Pregúntele al Rayo Reluz y la secre santeña.

Mercadito. Los usuarios que van a la Corte se quejan de los baños, que están sucios y las que limpian se pasan vendiendo chances y víveres. La supervisora pasa más atenta a su pareja, que trabaja en el mismo edificio.

Resistencia. Por los lados de la entidad saludable los ‘ingenieros' conocidos como ‘los gringos' que Pacha nombró para dirigir el almacén de medicamentos se resisten a dejar la papa.

Resistencia 2. Es tanto así que se conoció que el ambiente está tan tenso que la semana pasada debieron tomar posesión los nuevos jefes y los ‘ingenieros' se pintaron de guerra y no se pudo hacer la operación.

Acarreo. A las diez de la mañana de ayer vieron salir un carro del Cajetón con los paquetes hacia San Felipe. Iban los documentos de los aspirantes a dirigir la entidad. Chapa dice ser el ungido y Mario Bros, contar con el apoyo de los profesionales del piardí.

Revoch. Después de la palera que le llovió de todas partes, Motosierra, uno de los padrastros que pidió licencia con sueldo para camaronear, mandó su misiva pidiendo que lo borraran de la lista.

Chicha de piña. Se comenta por los pasillos de la Cueva es que la compañía que vendió los 20 mil kanguros en tóner también suministró equipos informáticos por más del doble. Me prometieron más detallitos.

Atrincherados. Asegura Proteger y Servir que ninguno de sus agentes se atrincheró en el Avesa, que era un bulo nomás, pero quien denunció que si lo tienen acorralado sin quincena y sin uniforme es el ‘sub' que se alzó en C3.

Pasando páramo. Me dicen que por una barriada del Niño Bonlac no se aguanta la inseguridad, no refuerza las garitas y casi nunca hay agua potable. ¿Así quería dirigir un país?, preguntan los moradores.

Así cualquiera. Me cuentan los que saben del negocio que el subsidio a los arroceros está cerca de los 35 melones y que los molineros se quedan con 16 melones de este pastel.

Estorbando. Se supo que Talingo, de fotógrafo estrella en el pleno y del lobby del Justo Arosemena, pasó a ser un obstáculo para los reporteros.

Brazos caídos. Se supo que la contratista ha paralizado los trabajos del proyecto de rehabilitación de la vía Gualaca-Chiriquí Grande hasta tanto no haya un acercamiento con las nuevas autoridades.

Relax. Por la sede del Ministerio de los Huecos de Bollo Town preguntan cuándo van a quitar la silla de la Dirección, que sirve para que el funcionario Barrilito Tap duerma su siesta desde la época del Gallito Chiricano.

Cuatrerismo. Se ha desatado una ola robos de animales en Puerto Armuelles. Se llevaron dos caballos y los afectados pusieron la denuncia en Puerto Armuelles y en David y nadie les paró bola.