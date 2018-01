Infidencias y confidencias del 17 de enero del 2018

miércoles 17 de enero de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 17 de enero del 2018

Familia es familia. Se supo que mientras la Desalmada se pelea con todos los que no piensan como ella en el disco rayado, la hijastra hace lo mismo en el perredoso. Y es que desde el sábado comenzó a disparar tapándose los ojos y hasta le ha dado a su propia imagen en el espejo.

Familia es familia 2. La cocoa es que la Desalmada dice que cuando vuelva al poder va a pedir la taquilla para cobrarle los favores legales a los arnulferos. Y Zulay quiere provocar que la agredan porque es rentable ser víctima, pero en el perredoso nadie le cree que tenga algo de cuerda.

Pura bulla. La consulta ciudadana para el asunto de las magistradas quedó en nada de nada porque nadie fue a opinar y la autodefensa de las candidatas quedó aplazada.

Buen cálculo. Se comentaba que fue el barthender el que propuso la exposición de las aspirantes para después de las elecciones de la locura.

Bicoca. Le recomiendan a los del judicial presentar una iniciativa que aumente en varios ceros los cien palos que se cobran a los que tumban las audiencias.

Cotejando. Una coincidencia berraca es que la manzanita azul naciera justamente el año en que Pacha fue expulsado de la Cancillería.

Por fuera. Por los lados del este, a uno de los dirigentes transportistas le salió la bruja y tuvo que salir en estampida porque los propios conductores querían ponerlo en cintura por un money.

Por fuera 2. Y por aquellos mismos lares, mostraron un carné llamado ‘ficha del transporte alternativo' que les vendían por su buen par de billetes. El documento tenía sello y todo.

Embarre. Un famoso médico dice que es injusto que solo se asolen los exfuncionarios y que a los dueños y representantes de las empresas que pactaron las mordidas las mantengan en la oscuridad.

Dio el sí. El que encendió el debate fue el ombudsman con su postura a favor de la recomendación de la CIDH de legalizar el matrimonio gay.

Alerta. Entre los bomberos circula una cadena en que se alerta de que la cúpula del cuartel rojo quiere adueñarse del botín que recogen de la venta de las pólizas.

Alerta 2. Dicen en esos mismos mensajes que parte de esas ideas salen del asesoramiento de un ex del círculo cero de Tutankamón que cuando salió de la papa se encuarteló por allá.

Dos por uno. Me contaron que el director de programa que se agarró a guante cibernético con un alto exde la ñamura dice que el 23 pedirán la lista de los coimeados por Jodebrecht y por las empresas en el baile de Blue Apple.

Bajo perfil. Me dicen que el que quiere pasar agachado y gozando de los privilegios de la mayoría de panameños honestos que no pueden salir del país es el Ferrurruncho, quien aún no brinda explicaciones sobre la forma en que adquirió sus millonarias propiedades.

Recorderis. Uno que no quiere que eso pase le recuerda al Ferrurruncho, sus líos por enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios públicos y por el alquiler de helicópteros a través de la PANadería. Otro caso más donde se demuestra que la justicia es para los pobres.