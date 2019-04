Infidencias y confidencias del 17 de abril del 2019

miércoles 17 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 17 de abril del 2019

Bajo perfil. Un leguleyo pregunta dónde está Rigoleto porque poco se sabe de las demandas de un vocero en contra de la Keniana. Y por otro lado, la ‘Monarquia' está maltratando a los subalternos y lleva por los cachos a sirios y troyanos.

Al banquillo. Y hablando de casos, a Pepito Carreteras la fiscalía pidió llamarlo a juicio por los sobrecostos de la Domingo Díaz, una vía que luego hicieron añicos para pasar el metro.

Ñagare. Me dice un jubilado que los candidatos independientes están como el agua y el aceite. Ninguno quiere bajarse y prefieren bailar solitos.

Pillados. Se supo que a los Proteger y Servir les saldrá caro haberse tomando la foto en el restaurante con Gustavo, el mandamás de la entidad durante la locura.

Tira y jala. Anoche hasta tarde estuvieron reunidos la patrona y mentholatum parece que "negociando" la ratificación de Isabelita y el embajador, la resurrección de los muertos le llaman al paquete

Pataleta. El chief Mareado del Pan de los Deportes, ahora que tiene sus días contados, quiere dizque dar órdenes. Xuso, por eso lo mandan para las nubes y le llaman desde ladrón pa' bajo.

Ranking. El Instituto de la Gotera se colocó en el glorioso primer lugar de las entidades que más quejas sin resolver tenían hasta el mes de marzo. En segundo lugar le pisa los talones el ministerio de Mickey.

Locura. Se supo que la dama que le reclamó el pago de sus prestaciones a Akuaman y luego usaron su foto para los videos promocionales se siente burlada por el oportunismo.

Impugnación. Dice Lalo, el eterno de la plaza de la democracia, que por si las moscas, tienen las papeletas impresas con la postulación del dueño de los casi 100 y sin él.

Alineación. Me soplaron que a la niña de las becas no le gustó el resultado de la encuesta que la pone de cuarta; a Quique, de tercero; la negrita del tumba'o, de segunda y a fundader, de primera.

Marginados. Desde Chepo de Las Minas, en la berraquera, le hacen saber a Mickey el tuitero que no tienen médicos ni medicinas en el centro de salud y los fines de semana tienen que salir hasta Ocú.

Añicos. Siguen los inconformes con lo que sucede en el parque Omar, ahora son los artistas plásticos los que pegan el grito al cielo por las demoliciones de los murales, obras que tenían veinte años.

Jugada. Me cuenta un comemono que la Rosa que no canta mandó a su suplente a dar la cara en el voto de Jorgito, suena que hubo un maletín con kanguros dentro. Así quién no hace campaña.