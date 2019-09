Infidencias y confidencias del 16 de septiembre del 2019

lunes 16 de septiembre de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 16 de septiembre del 2019

Qué belleza. Los Naranjas están enfadados porque la ex mandamás de las RRPP mandó una nota pidiendo al jefe mayor de los naranjas que le mantenga el salariazo ya que ella va de asesora de un padrastro del piardí.

Vivazo. En la recta antes de llegar a Penonomé, del interior hacia la city, ayer estaba un proteger y servir desatado poniendo boletas por velocidad, eso está bien, lo malo es que el Flash Gómez nunca borra el radar.

Buen nicho. Me dice un anuro que nació otra sociedad como cobranzas de Cucolón, algo parecido a agencia de cobros. Será que tiene conexión con la DGI. Me prometieron los detalles.

Busquen oficio. Me chateó un entoga'o para decirme que ahora se completó la lista de los candidatos a magistrados está buscando el nombre Luis Acevedo y no aparece. Entonces era fake news, no frieguen.

Intocable. Me sopló un chamo que en el escándalo de los diablitos rojos motorizados que reparten comida hay una mano que mece la cuna y es un tongo bota'o de la gestión de Pacha. Ataja.

Estampida. Se supo que en los predios de la defensoría se dieron bajas sensibles la semana pasada en los departamentos de contabilidad y en las relaciones públicas y que esta semana siguen las cartas.

Echaba chispa. Y hablando del ente defensor de la gente, una dama reclama que tiene seis meses esperando que respuesta a su queja y eso que el asunto está en el despacho de acción inmediata.

Caminitos. Dicen que por pasillos de la triple T en la Altiva hay un chichi que tiene caminitos por todos los pasillos. Se supo que el negocio debe arreglarse, aunque sea en la otra ribera.

Barrería. Mientras expadrastros siguen en la papa con 2 mil y 3 mil kanguros al mes, por los pasillos corrió como pólvora que todos los empleados con menos de 10 años van pa' fuera.

En quiebra. Me dice el anuro que el municipio de la tierra de Bárcenas hace lo posible para pagar cuentas de proveedores y planillas porque Peter Santa y la encargada lo dejaran en rojito.

En quiebra 2. Y hablando de la encargada, se espera una revisión de los cientos de plasmas comprados por el municipio que supuestamente salieron de la comuna sin rumbo conocido y por los viajes a la isla.

Quién lo ataja. En los pasillos de los recursos acuáticos el man que estaba en la lipida desde los tiempos de Pacha ahora amenaza con bajar y dar latigazos a los subalternos porque dice que tiene más poder.

Fuego cruzado. Me dicen que en las tierras coclesanas apaga fuegos asustados mandando anónimos en contra del coronel ya que saben que si llega a ser el mandamás los va a poner de patitas pa' su casa.

Milagro. Dice Cheíto que primero cae un diluvio en el Sarigua antes de que lo nombren en alguna embajada centroamericana.