Infidencias y confidencias del 16 de octubre del 2018

martes 16 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 16 de octubre del 2018

Parrandeo. Desde Coclé me contaron que el ex banquero del agro bailó con mucha gente en la fiesta del Toro Guapo de Antón. En la fiesta faltó Quique, el mandamás y otros ex compañeros del sector.

Fallando. Pareciera que los dirigentes de la Fedebeis no tienen nada en qué pensar o no tienen buenos asesores en cuestiones de reglamentos, programas y edades. Mejor que recularon.

Plata en mano. Me adelantaron que un jurista irá esta mañana a la Corte a interponer una petición de complementación de la sentencia del tema de los corredores para que suelten el dinero ajeno.

Ganancia. Un anuro asegura que lo que tiene un administrador de la autoridad que tiene que ver con el mar es porque maneja un porcentaje por abanderamiento en Hong Kong

Pa' la calle. Se supo que por una empresa cervecera hubo reducción del capital humano y que en esta mocha no se fueron todos los que están en la lista. ¿Qué dirá Dulcineo?

Toma y daca. Y hablando de Dulcineo, se agarró a trompazos digitales con el murciélago de la bitácora por las obras de Tocumen, ‘un desastre que le costará millones al país'.

Tamborito. Y hablando de personal, un grupo de trabajadores de la aerolínea el patrón fueron hasta donde Motosierra a exigir el aumento en las quincenas.

Calladita. Me soplaron que la jefa de las compras informáticas caprichosas de Clayton regresó de las vaca forzadas que le dio el Embajador. Con ella y el hacker ya son dos los que han regresado.

Calvario. Un pandemonio vivieron los que venían pa' la city ayer, al tranque se sumaron varios choques y ningún miembro de Proteger y Servir para que apartaran los carros. Estarán barriendo calles en C3, es la pregunta del millón.

Fanáticos. Para los que escribieron preguntando quién era el Rambo Ye...solo le podemos decir que antes fue la llave para entrar y salir de la plaza Víctor Julio Gutiérrez.

Curiosidades. Por el Cerro del Viento, donde siguen viendo las mudanzas nocturnas en carros doble cabinas, vieron a una mujer con una pañoleta en la cabeza dando vueltas a altas horas de la madrugada.

Molestia. Los residentes de Isla Colón están molestos con un recién llegado que ha plantado un ‘chiringuito' en la plaza Domingo Mora, obstaculizando la movilidad peatonal.

Molestia 2. Utiliza electricidad del parque afeando la urbe, y no contento con esto, tiene a la población viendo a el Gato las veinticuatro horas, porque el Gato lo hizo

Abuso. Usuarios del transporte público en la Bollo Town, se quejan del taxi con placa 22845, unidad 490, cuyo conductor ya que tiene la costumbre de gritar a los peatones mientras conduce.

Celebración. Me soplaron que la gente del presidencial del perredoso no dejará pasar inadvertido el día del periodista y que los preparativos de la fiesta están muy adelantados.