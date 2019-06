Infidencias y confidencias del 16 de junio del 2019

domingo 16 de junio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 16 de junio del 2019.

Indignados. Molestos están los jubilados de la Colina que les dicen que no hay para su bono de retiro, pero sí hay para los jugosos viáticos de los delegados de esa casa de estudios que andan por la reunión de la OIT en Ginebra.

Bien cuidao. Se supo que Me Grabaron hizo un recorrido por la provincias de Darién y andaba custodiado por dos asistentes (una adelante y otra atrás), cuatro soldados en moto del Senafront, tres carros escolta y una camioneta prado su círculo cero.

Bien cuidao 2. Los moradores, que primero pensaron que era la gira de despedida de Pacha en la provincia, luego se preguntaban ¿miedo a quién y más cuando todos los casos están por decisión?

Trifulca. Me contaron el jefe del ministerio de las casas que se trompeó con el otro y un montón de jefes más de otros ministerios están tirando puentes para ver cómo se quedan cinco años.

Presionando. Me cuentan que la alcaldesa electa en la tierra de Victoriano Lorenzo amenazó a los concejales del piardí que si no ratifican a su tesorero y contador familiar no firmará los cheques de descentralización.

Destruyendo. Se supo que después de 5 años que el administrador y el mandamás del Aseo se la pasaron peleando y no recogieron la basura. Ahora están triturando documentos. Qué raro.

Ojo Mickey. Me cuentan que hay unos vivazos que están vendiendo arroz extraído del Cerro Patacón y que lo empacan y lo venden a precios más baratos. Pelen el ojo.

Caliente caliente. El esta semana, los comentarios en las mesas del café es la posible llegada de Lady D a la tremenda corte de las injusticias. Dicen que Poncharello y ella son los que más suenan para los tremendos jueces.

Desalojo. Y hablando de la corte de las injusticias, trascendió que le mandaron la orden de salida de trono a la encargada de Santa Gema, que luego del shock dijo que nadie la saca de ahí antes del 30 de junio.

Datito. Para aquellos que me escribieron preguntando quién era el padrastro que tiene familiares en la planilla que representan 28 mil kanguros al mes de los impuestos de todos se refiere al que aspiraba a la comuna de las aceras.

Condolencias. El ambiente cultural y periodístico está de luto por la desaparición de Rey Barría. Perdimos a un grande, era el comentario que se repetía en los círculos literarios. Paz a su alma.

De mentirita. Recuerdan que cuando Pancha le puso el quinto sombrero a Mentholatum, el de directivo canalero, se dijo que renunciaría a las directivas, una de esas era la del Instituto de la Gotera. Bueno, ahí, no hay ninguna constancia de esa renuncia.

Incertidumbre. A pocos días para el 1 de julio, en la tierra de Urracá se preguntan si el poeta será el alcalde, porque ya hizo la transición, o será padrastro. Y si desempeñará los dos cargos cuáles serán los horarios.