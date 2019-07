Infidencias y confidencias del 16 de julio del 2019

martes 16 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 16 de julio del 2019

Dejó el plumero. Se supo que la chief administrativa del Instituto Culturoso fue por fuera. La bola es que le cogió miedo a la auditoría que le viene bajando a la gestión de la que fue parte.

Dejó el plumero 2. Le meterán la lupa a los contratos de las cámaras, los costos de los uniformes de los empleados, el piso de la escalinata, los cañones de la entrada y los 20 mil en roaming que el (ex) sub no pagó ni un centavo.

Despilfarro. Y hablando de fondos públicos, en la Cueva se compraron tóneres por 20 mil kanguros y para ñapa son imitaciones siendo más caros que los originales. Lo compró la ex de informática, sin pasar por Almacén.

Finiquitado. Y ya que andamos por el palacio Justo Arosemena, finalmente Pipo le ganó a Osman en el 4-2. Dicen que la clave del triunfo fue la profesora Omayra.

Husmeando. Un jodedor anda preguntando cuál es la empresa pro medicinas que utilizó a un funcionario de ojos chiquitos que laboró en el despacho de la primera dama para una licitación en Salud.

Sin piedad. Un anuro minifundista comenta que por Anati pasó una podadora o motosierra porque la sub no está dejando títere con cabeza. Que se apuren con la ratificación de la nueva o no quedará nadie.

Río revuelto. Ahora que el anteproyecto de Morticia es tendencia a toda hora, salen comentarios del tapón, o coladera, del Darién. ¿Será que ahora se pierden menos vidas de migrantes al ingresar por la selva?

Estocada. Se supo que el Dr. Huelga le dio el golpe de gracia al concurso de selección del director del Cajetón. Cuando la Corte de Me Grabaron notifique al Minero de los recursos de interpuestos, el reloj vuelve a ponerse en cero.

Ojo con esto. Residentes y empresarios del centro bancario recogen firmas porque hay un local que le quita la tranquilidad a los ciudadanos, por las actividades, sufren hasta los hoteles porque los clientes temen llegar.

Rapidito. El carro- chatarra que tenían dentro del parque Omar que fue denunciado en el Periódico del Pueblo ya fue removido de los linderos de este bien público.

Kamikaze. Funcionarios municipales de Bollo Town están cabreados porque ellos tienen que trabajar las ocho horas mientras que el jefe Gilki se la pasa en sus redes sociales y insultando a los que cuestionan la gestión de Santo Tomás.

Inseguridad. Dicen que ya los cacos en Arraiján tendrán que buscar esquina porque pronto se creará la policía municipal con personal capacitado, nada de panzones, y que conoce el área.

Como Dios manda. Me comenta un politicastro que la zarina Angelita sigue en su puesto porque la que nombró el buen gobierno si respeta la ley, no asume hasta que en la Cueva la ratifiquen, en serio.