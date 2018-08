Infidencias y confidencias del 16 de agosto del 2018

jueves 16 de agosto de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 16 de agosto del 2018

Delicado. La publicación de nota de la jefa de neonatos del Cajetón donde hablaba de desabastecimiento dejó mal parados y sin palabras a los dos galenos que mandaron a explicar la catástrofe.

Delicado 2. Una doctora ‘Koala' y el ginecólogo conocido como ‘JLO' se tragaron la información de la nota del 4 de julio donde se alertaba del colapso de sala de los infantes.

Paseando. Me sopló un jubilado que la nueva jefa de los servicios médicos se acaba de ir en un crucero por las islas griegas, olvidándose por completo de la crisis de la institución.

Emergencia. Me aseguran que Mickey está al borde del colapso porque ya no sabe cómo defender al Embajador, ahora son los pacientes los que piden declarar la emergencia sanitaria.

Desmadre. La mala organización del desfile de los 499 años de la ciudad de Panamá se vio empañada por la falta de colocación de baños para los niños y jóvenes que marcharon y por las más de 3 horas de atraso.

Nepotismo. Un anuro chilibreño pide al Camaronero que revise la planilla de la junta comunal porque parece que toda la zona solo vive una sola familia, hay hermanos, esposas, hijos, tíos y sobrinos…

Favoritismo. Y hablando del Camaronero, dicen que hay un director que patrocinó, con fondos públicos, a varios equipos de béisbol que llevan ‘logos' de diputados.

Nuevo rico. El nuevo comentario por los pasillos del Palacio Luis Emilio es que funcionario de la gestión de Santo Tomás ha comprado terrenos en La Revolución, Potrero Grande, Playa Leona, El Cacao y Lídice.

Nuevo rico 2. Aseguran los comebollos que el mismo empleado municipal acumula cifras altas en sus cuentas bancarias.

Tacaño. Me dicen desde adentro de la locura que la estadística de votantes del domingo no fue más alta porque Akuaman no soltó mucho billete para trasladar a la membresía de los pueblos a los puntos de votación.

Planchada. Me dicen que Pacha dejará a Dany al frente del Instituto de las Becas, dejando a la esposa de Kike, el del agro, con las ganas de poner en la calle más de cuatro porque no le caían bien.

A paso lento. Ahora que el movimiento anda pidiendo la renuncia del magistrado ‘Me grabaron', Pacha dice que la otra semana arrancarán con las ‘deliberaciones' sobre los dos nombres que mandarán a Credenciales.

Calientita. Se supo que a un representante del populoso le viene bajando una tremenda demanda porque tenía en su planilla de la junta comunal a un interno de la misma Joya.

Son 104. El que estaba muy contento era el jefe canalero por los 104 que cumplió la vía acuática ayer, ‘los últimos 18 bajo administración PTY.

Kabreados. Residentes del Tecal están a punto de reventar por la bulla que se forma en un negocio de venta de guaro. Dicen que no ven la lógica para que la junta comunal, Proteger y Servir y la alcaldía de permisos para ese tipo de chupatas.

Engañados. Otros que no concuerdan con la ‘excelente' gestión de Marcelita son los estudiantes del centro básico Marco Alarcón, de Metetí, que trancaron las calles por un laboratorio que les prometieron hace años.