Infidencias y confidencias del 15 de septiembre del 2019

domingo 15 de septiembre de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 15 de septiembre del 2019

Garrafones. Se comenta que en la dirección provincial de la Altiva, el retoño del antiguo mandamás estaba y sigue en la planilla con más de mil kanguros al mes y nunca le vieron y ahora que regresó la mandaron de vacaciones.

Sumando $$. Y hablando del gana'o bravo, a una ex sub mandamás provincial le dieron libretas de loto a ella, al esposo, al hijo y al perro no le dieron porque no tiene cédula y también nombró una hermanita en la lotto de Bugaba.

Acefalía. Me dice un ganadero que la junta técnica de Pacha por los lados de Chepo sigue intacta porque las rivalidades entre los piardís han frenado los nombramientos. Y en otras provincias, se repite la misma situación.

Resbaladero. Por los corrillos de la Cueva de la 5 de Mayo, los mismos funcionarios que mueven las cámaras y micrófonos, están planeando una emboscada a la mandamás porque los tiene al tuquito porque no andan en la nebulosa.

Sonando. Se comenta que Cheíto, jubilado como secre del frente de desempleados de Macondo y subiendo ya el séptimo piso, aspira a la embajada de los nicas.

Dato escondido. Ahora que el ‘team jubilados' está a cargo de la transición en Clayton, el necio pregunta si hablarán de la deuda de los municipios, ministerios e institucionales en cuota obrero patronal.

Madrugonazo. Los sindicatos musicales están de guerra con la ministra laboral por que aprobaron un Decreto que reduce de 20 a 5 días el plazo entre la presentación de los contratos y la aprobación de estos y ni si quiera le consultaron.

Madrugonazo 2. Se supo que preparan un fuerte pronunciamiento conjunto para la semana entrante porque, además, consideran que se complació a los promotores a solicitud de los que tocan la Gaita.

Protegido. Me escriben para decirme que no es lo mismo una cuatro por cuatro que una camioneta Lincoln como la asignada al ungido del plan de acción inmediata del ombudsman.

Cerro de cartas. Me informan que en las instituciones del Gobierno, los despachos de recursos humanos estaban repletos de gente buscando su carta y el nerviosismo hacía estragos en los pasillos.

Pánico. Se supo que los padrastros andan temblorosos porque le viene un descuento de 30 melones menos en el presupuesto del 2020. Jooo, una mocha grande.

Maquillaje. Una buhonera se pregunta cuánto habrá costado el cambio de imagen de la alcaldía después del puente, ya que todavía hay funcionarios sin cobrar la quincenita.

Mucho tiempo. Una usuaria se enteró que la farmacia de la poli de Arraiján estará cerrada por tres meses y le pregunta al chino bombero ¿y ahora quién podrá darnos las medicinas?