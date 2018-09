Infidencias y confidencias del 15 de septiembre del 2018

sábado 15 de septiembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 15 de septiembre del 2018

Trastada. Me soplaron que el director del Idaan, en una reunión con el presidente y todos sus directores, se excusó por no llegar al último gabinete. Alegó una urgencia, que fue al baño y no encontró papel higiénico.

Trastada 2. Entre los asistentes se miraron, pero nadie se atrevió a preguntar cómo el Mopri que estaba en contra de las piscinas marginales resolvió el semejante apuro.

Terrateniente. Me soplaron que recientemente un ministro de Pacha adquirió dos finquitas por el Valle antonero por un tremendo billetón. La única pista que me dieron es que habla full ingles.

Reparto. Me aseguran que el hombre que está armando una guerra en la loto se bajó del bus con apoyos al Ifarhu, Iphe y el hospital Santo Tomás.

Locura. Me cuentan del ministerio insalubre que se trajeron del cajetón una botella a epidemiología, que como es amiga de Lulu, no les importó que sea paciente siquiátrica.

Locura 2. El rollo corto es que en cajetón como doctora fue sacada de atender pacientes por trato grosero y la sentaron a ver papeles para que no le pegaran. Qué prendas se lleva Mickey.

Jaladera. El que se salió de sus casillas cuando iba saliendo al receso fue el exjefe de la locura; siempre lo andan empujando los tongos, eso fue lo que se pudo escuchar.

Predicción. Y me cuentan uno que estaba que el man iba a soltar su pronóstico para la elección del perredoso de mañana, pero la empujadera le cortó la inspiración.

Tijerazo. Un catedrático pregunta si las arcas de la colina están vacías, porque se negaron a pagar los pasajes de los estudiantes que participarían de un concurso en Bogotá.

Diagnóstico. Sobre los resultados de un concurso de educación, la doctora Britton expresó: hay que ponerle una prueba comparable a todos los maestros. Sospecho que la fiebre no está en las sábanas.

Crueldad. Me pregunta cómo le quedó el ojo al ministro Motosierra que se jactaba que durante este gobierno no se usaba la fuerza y hay un adolescente ciego producto de los perdigones lanzados en la comarca.

A dedo. Siete melones por un proyectito le autorizaron, sin licitación, los del Gabinete de San Felipe para una constructora que estaba en la lista de la manzana azul.

Una cal y otra de arena. Por la policlínica Santiago Barraza piden clonar a la trabajadora Ilka Núñez por entrega al trabajo; mientras que en el centro de salud Magali Ruiz se necesitan cursos de relaciones humanas.

Reconocimiento. Me dicen que la Biblioteca Hortensio De Icaza se lució durante las fiestas en la ‘Bollo Town' al ser la única institución que hizo gala de una exposición de la chorreinadidad.

Bolsillo full. Pregunta un jubilado si está pasando algo que no mandan a imprimir billetes de un dólar porque lo que más se ve son los famosos martinellis.