Infidencias y confidencias del 15 de julio del 2019

lunes 15 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 15 de julio del 2019

Matemática simple. Al parecer la Cueva ya no es negocio porque dos padrastros electos prefirieron quedarse en una alcaldía y la descentralización. Más detalles en Aguadulce y Santiago.

Buen pastel. Quién anda con las chapaletas puestas es Akuaman, fue visto por la Altiva reunido con la gente. ¿Le habrán soplado que una de las corrientes anda pensando en los 12 melones del subsidio?

Avanzada. Ya son tres los independientes que están pensando en inscribir sus propios partidos. Hasta que llegue el pitazo para las firmas, recorren los rincones macondianos. A ese paso lo quedará el profe de las letanías como independiente.

Rituales. Se supo que hay un mandamás de un estamento que anda en un viaje de pura vida con su secre para que ella le haga una buena limpieza espiritual. ¿Cómo?

Ocupado. Se filtró que un comando viajero se chocó en el carro asignado en Azuero y cuando llegaron sus compañeros al lugar vieron que estaba acompañado de 2 ladies.

Manos llenas. Las nuevas autoridades deben poner una lupa sobre el abastecimiento de alimentos en los centros penales porque los paisas quieren seguir llevándosela todas.

Saque cuenta. Crecen los grupos que no están de acuerdo con el subsidio de 7.50 el quintal para los arroceros, muchos que andan en lujosos carros en enlazaderas de caballos y producen bastante caro.

Saque cuenta 2. Dicen que en Colombia y Brasil el precio que recibe el productor de arroz es $13 el quintal y acá $ 24.50 (incluido el subsidio) cuesta $35 millones anuales que se les da sin ningún control.

Rey muerto. Me dicen que un ñame de Veracruz sigue llorando por no reelegirse y también por el zarpe a los taxistas de Howard que iban para su bolsillo; ahora a cantar con los pastores.

Semipresencial. Me cuentan que hay un abogado en un concejo del west que gana 2600 kanguros y solo asiste 4 veces al mes. Si no me creen pregúntele a Pope.

Patronales. Este año las patronales de Santiago serán tres días más largas. Parece que esta bueno el bussines y la rumba será infinita. Ojalá presenten informes sin pérdidas como en otros años.

Los madrugó. Los que están molestos son los padres de familia de La Papa Francisco en Chitré porque Pacha cedió la administración de la escuela unas horas antes de irse. Piden derogar ese decreto y que sea el Teduca quién lleve las riendas.

A correr.. Sigue la pelonera con la gente de Proteger y Servir, esta vez, un caballero narra que vio una balacera y cerca estaban dos grupos de agentes, uno se escondió detrás de un edificio cercano y otro corrió a resguardarse detrás de unos tinaco.