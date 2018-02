Infidencias y confidencias del 15 de febrero del 2018

jueves 15 de febrero de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 15 de febrero del 2018

Lo fregaron. Cuando los abogados hacían los trámites para la anhelada libertad del jefe del disco rayao, resulta que la misma jueza que le aprobó la fianza la suspende por una petición de la fiscalía .

Lo fregaron 2. La pregunta del vocero del prisionero fue por qué el embajador de Clayton fue el primero que soltó la bomba en las redes sociales oficiales de la sede diplomática.

Tripleta. Aseguran por la Altiva que algo raro está pasando en su zona franca; piden no quitarle el ojo de encima a una gerente, un abogado y un aspirante a rector.

Zozobra. Me escribió un médico para decirme que lo del nuevo Hospital del Niño está congelado y hasta se llevaron la maqueta del proyecto mientras que ellos ya no pueden llevar los carros porque no hay parking.

Zozobra 2. Dice que antes dejaban los carros por la avenida México, pero ya nadie se arriesga porque aparecen los de proteger y servir con las grúas listas para hacer negocio.

Business. Se supo que una empresa quiere cobrar la recolección de la basura en las policlínicas de la tierra que es más dulce que el azúcar. Dicen que el jefe municipal mira para otro lado.

Ausencia. Que la que faltó en los carnavales capireños fue la presi de la cueva de la 5 de mayo, piensan los de allá que estaba recargando las pilas para la ratificación de las magistradas.

Tranquilito. El que sigue mandando desde su trono es Pedrito el travieso, a quien la ñamura, desde la tierra del bollo preñao, le enfiló los cañones y no lo pudo remover de un tirón.

Investigan. Todo un batallón recorrió ayer las oficinas del séptimo piso del Avesa, en busca de evidencias del conato de incendio que alertó a medio Macondo en pleno carnaval.

Ahora sí. El que va a audiencia de imputación mañana es el padrastro de la patria que asegura que no se dio a la escapada, sino que fue por ayuda médica, tras atropellar a una menor. Una rusa tendrá la última palabra.

Contra el reloj. Pacha prometió que luego de los carnavales daría los nombres de los nuevos magistrados. ¿Habrá conseguido valientes?, en las redes se comentaba que seis le dijeron No.

Bien rayao. El que andada enfadado era el jefe de Tuambiente por las supuestas campañas que le han montado por los proyectos turísticos que se vienen por los lados del antiguo penal veragüense.

Berraquera. En sus redes sociales, el presidente colombiano está preguntando si consideran factible que se elimine la ley seca durante las próximas elecciones. Dice que esa veda afecta el comercio.

Un respiro. Después de varios aumentos consecutivos, hasta por el mal tiempo en otros países, la secretaría anunció que hoy bajan los combustibles...¡Ya era hora!