Infidencias y confidencias del 15 de enero del 2019

martes 15 de enero de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 15 de enero del 2019

Datito. Me filtraron que en la sección de las cámaras de la Cueva hay dos que operan sus propios negocitos desde ahí mismo y se sospecha de que usan los equipos comprados con los impuestos.

No tan rápido. El investigador contó muchas noticias que dan por contado que son siete candidatos a la Presidencia, pero, lo real es que si no se publican en el boletín del TE no son oficiales y que hay que esperar si no hay impugnación.

Parpadeo. Y hablado de firmas chimbas, cuándo será que la Peña de la glosa pondrá en manos de los juzgados Electorales las vistas fiscales de la investigación de los difuntos firmantes, los menores y foráneos. ¿Antes del 5 de mayo?

Cálculo. Me dice un jubiloso que el sábado escuchó que eran 40 mil los uniformados que vigilarían la jornada de los jóvenes que ya comenzaron a llegar y ayer salió otra cifra, con 10 agentes menos.

Escarmiento. Los fiscales anunciaron penas de hasta 18 años para los que cometan robos en contra de peregrinos, lo que no se sabe es si los jueces, que son los que condenan, estarán de acuerdo.

Historial. Me preguntan quién fue el candidato que fue agregado de prensa del Camaronero en Washington y después fue cónsul en la misma ciudad. Pero ahora jura y perjura que es independiente.

Cuentagotas. A finales de febrero entregan el nuevo nosocomio de Las Tablas, todavía quedan los de Colón, Darién y Bugaba por terminar, y eso que vienen desde los primeros años de la locura.

A conciencia. Me escribió un donante para decirme que ayer esa área del Complejo de los asegurados estaba repleta de gente de buen corazón esperando turno para donar sangre.

Cierran filas. Es oficial la aspiración del dueño de los casi 100 a la comuna de las aceras, ah, también va para padrastro. En la foto, Akuaman eran uno de los más contentos.

Dupleta. Y hablando de las aceras, el tanque de gas presentó a su vice, Judy, la de la gallera de Pancho, que hace poquito se mencionó como la vice de Ancianito.

Jolgorio. Me cuenta una cantante que el carro alegórico de un estamento en el desfile de las polleras había buco de etiquetas negras y botellas bien frías. ¿Sería de agua embotellada para el calor?

Negociante. La pregunta que muchos se hacen en la Bollo Town es porque un solo hombre que no es del pan-deportes tiene que controlar todos los campos deportivos, ¿qué habrá de por medio?

Ejercicio. La junta comunal de Cabuya de Chame hizo una jornada de limpieza y dejó bolsas negras para que los bañistas depositarán los desechos. El primer fin se semana, el resultado fue regular.

Jodienda. Me comentan que en un restaurante italiano estaban Dionicio, Carlos y Fraguela almorzando. Luego, Fraguela postea aquí está la receta. La interrogante que queda en el ambiente es ¿para qué?