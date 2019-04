Infidencias y confidencias del 15 de abril del 2019

lunes 15 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 15 de abril del 2019

Agravante. Parece que la situación está crítica con los abogados de la Colina universitaria, las acciones vienen de un país Vasco y que el mandamás mira para otro lado. Les recuerdan que hay derechos humanos.

Ya pasó Juan. Mucho se habla de una alianza de independientes, pero un entogado me dice que esa etapa cerró y los que tengan dudas busquen en artículo 16 del Código electorero.

Ya pasó Juan 2. Parece que la verdadera razón para que candidatos no quieran la alianza de independientes es por el money que recogen después de las elecciones.

Blablablá. Y hablando de independientes, uno que le pega duro a la corrupción y dice ser respetuoso de las leyes tiene propaganda pagada por una fundación, cosa que viola el artículo 231 del mismo código electorero.

Hilo corto. Me soplaron que la tremenda corte de las cuentas anda por las riberas del Chagres en busca de la Alibabá y sus compinches que hicieron fiesta en la junta comunal.

Ley tomate. Me cuentan que para Semana Santa en Barú la pasarán súper porque el alcalde Badiga autorizó a un duty free a vender bebidas alcohólicas el jueves y viernes santo.

Con lupa. Se supo que la gente del Camaronero está investigando las propiedades de Medina, representante de Ernesto Córdoba, para ver si demuestra cómo las adquirió.

Sondeo. En la reciente encuesta preguntaron a la people que si las elecciones fueran hoy por quién votaría y el 48.7 respondió que por el candidato del buen gobierno.

Rebelión. Me soplaron que los agentes municipales de la comuna de las aceras están cerca de formarle un lío a la encargada porque tienen rato que no les pagan los viáticos y no les dan las vacaciones.

Rebelión 2. Me dicen que los agentes tienen un salario de 600 palos, eso desde febrero del año en curso, con los 50 palos que les aumentaron. Las cuentas nos les cuadran.

Reincidente. Me dicen que este domingo, el man del pirata con placa 763806 arremetió contra el seguridad de un súper en la Avenida Libertador de La Bollo Town, reventándole la cara.

Tembladera. Por los lados del palacio Luis Veces de la tierra del chicheme hay mucha expectativa por el posible levantamiento del fuero al mandamás por el sospechoso manejo de varios melones.