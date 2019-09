Infidencias y confidencias del 14 de septiembre del 2019

sábado 14 de septiembre de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 14 de septiembre del 2019

Cálculo brujo. En el piso 2 del hospital de los pelaos hablan de tráfico de influencias cuando dan los cupos para citas. Si hay 5 personas en la fila de las especialidades, asignan el cupo que les da la gana. Ojo Paul.

El pregón. Se oye entre los saurios ya jubilados desde 2009: "Verdaderamente que necesito otro ingreso" y eso ha impedido el nombramiento de los inscritos menores de 35 años, que son el 40% del partido.

Al trote. Antes de comenzar a cobrar a los pasajeros que van en ‘transito' que pongan a funcionar las correas eléctricas porque esa caminata deja a cualquiera con la lengua afuera.

A correr. Me contó un anuro de la tierra de Bárcenas que la justicia se encuentra tras la pista de un exasesor de la antigua encargada por un caso relacionado con Loma Cová y otras bellezas.

El cuco. Me soplaron que el terror del edificio Hatillo es Kathy, la encargada de entregar las cartas de las vacaciones sin retorno al grupo que llevó el Señor de las Aceras.

No pasa nada. Me dicen que la Loto no da señas de acabar con la venta de los chances y billetes casados y menos si hasta en el mismo edificio de la institución lo avalan.

Renunciando. Se conoció que el secre de la Fepafut dejó el cargo que hacía desde el 14 de mayo del corriente para irse para otro donde le prometieron mucho más chen chen. Buen brinco.

Reventó. Me soplaron que el segundo que aprueba los permisos de los carnet de soldadura en los apaga fuego ordenó sacarle los documentos a más de 20 sin papeles y ahora tienen al que toma la foto listo para el patada.

Resaca. Dónde se va a destapar un arroz con mango es en la tierra de Urracá, ya que la pasada administración hizo fiesta con estos bonos. Ya el tema llegó a emisoras y están esperando el bombazo.

No aprenden. En pasillos comunicativos de la Altiva parece que no aprendieron del pasado. Alguien que tiene el seudónimo de ‘mandamás' se la pasa acosando a los verdaderos periodistas. Al ‘chif' que ponga orden.

Cacería. Se supo que al ex burgomaestre de Boquetelandia le aceptaron la querella por el delito contra el patrimonio económico.

Guinde. Se supo que los proveedores del hospital de Obaldía de la Altiva tienen dos meses esperando los pagos. Que hay plata para todo lo demás, menos para ellos.

Magia negra. Camino a Montijo había una gran cantidad de material y ya no están. Todo el mundo se pregunta qué rumbo cogieron. !Ay madre!

Facenotaria. Los litigantes y usuarios de la notaría de la Tierra del Oro Verde piden un nuevo notario para que la notaria se dedique full time a su Facebook. Dice Pachuco que algo no funciona.