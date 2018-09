Infidencias y confidencias del 14 de septiembre del 2018

viernes 14 de septiembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 14 de septiembre del 2018

Movimiento. Me soplaron que el Camaronero tomó nota de la infidencia y está investigando el contrato de arrendamiento de la Anati que tenía incluido el parking y luego el Estado pagó por éste. Habrá varios implicados.

Desface. Ya hace rato que se fue Marcelita de Cárdenas, pero no está y allá siguen hasta la tuza. Visité la web del ministerio y todavía tienen fotos de la embajadora en Chile. ¿Cómo?

Cuento chino. Me escribe una dirigente del Cangrejo para decirme que la donación de los terrenos de Amador para la embajada se dio el año pasado y hasta planos aprobados hay.

Yo no fui. Ahora resulta que el concurso de piano no se hará porque el Camaronero no ha soltado el cuarto de melón que le toca poner al instituto culturoso, eso dicen en su defensa.

Elemental. Según Raisa, la heredera de Blandoncito, es totalmente falso que se haya hundido un tramo de la vía Argentina, solo pasó que ‘la corriente se llevó el material temporal' que había colocado.

Mamellazo. Se supo que hace poco un obrero canalero le dio semejante trancazo a un remolcador, relajito que costará cerca de 300 mil kanguros en la reparación.

Trampilla. Me aseguran que pronto explotará una bombita por los certificados ‘manuales' de paz y salvo de algunos empleadores con arreglos de pago. Todo esto, para seguir contratando con el Estado.

Cuesta arriba. Se comenta que la Niña, que se vende como ‘la candidata de a pie' de Arraiján tiene más vallas publicitarias y piratas empapela'os que votantes y eso le está quitando el sueño.

Abandonada. Todo apunta a que la gente se olvidó cuando la visitaba en el piso 17 del Ifarhu a pedir becas y ahora Mentholatum le retiró el apoyo y para irse con Markelda.

Tembladera. Se habla del regreso de ‘la Vero', ficha de confianza del bailarín del Cajetón, para la atención del asegurado. ¿Se traerá la asesora terrible de recursos humanos?

Embrollo. Un enredo diabólico se formó con una pastilla de la presión en el Cajetón, pues resulta que nadie sabe si usarla y el cardiólogo taquillero salió diciendo era un problema de registro sanitario.

Mamá de tarzán. Son muchas las quejas de la nueva dueña de la comisión de presupuesto de la cueva, aseguran que trata a todo el mundo como si no valieran nada y se jacta de cumplir órdenes del presi de la comisión.

En aprietos. El SPI que se retractó de la declaración quedó sin techo porque le ordenaron el desalojo de la vivienda por un caso de presuntos actos libinidosos en contra de un menor de 4 años.

Calamidad. Me escribe una docente del centro básico Santa Catalina de Bocas del Toro para decirme que los dormitorios y los salones se inundaron con aguas residuales.

Despedida. Este sábado, en el Santuario será la misa del despedida del dirigente de Fenasep, Alfredo Berrrocal, luego del oficio se trasladarán a Natá, donde se le dará cristiana sepultura.