Infidencias y confidencias del 14 de noviembre del 2018

miércoles 14 de noviembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 14 de noviembre del 2018

Martes 13. El Chamero calentó el ambiente con un proyecto de fallo en donde declina la competencia del Gil Ponce en el caso pinchazos a la justicia ordinaria y suspende la audiencia hasta el 25, hasta conocerse la decisión del pleno.

Diligencia. Y hablando de justicia, se conoció que un fiscal anticorrupción y la gente del Camaronero se presentaron a las instalaciones del instituto de los deportes.

Calentura. Me soplaron que el instituto culturoso está más que revuelto porque una asociación y la mandamás acordaron hacer la fiesta de navidad en un hotel cuando los empleados pidieron el bono mejor.

Cruzados. Y hablando de fiestas, los comunicadores del Palacio Justo Arosemena se quedaron esperando que la presi bajara al recinto a felicitarlos, aunque la celebración era modesta y sin regalitos...eso dicen...

Sacó la cara. Por aquellos mismos lares, Juanito, organizó un brindis en el salón Azul y adivinen, hasta música en vivo les llevó el padrastro a sus colegas comunicadores.

Moviendo los hilos. Siguen saliendo más detalles de la convención de los ex estrellas verdes, ahora dicen que el man de las aceras hizo fiesta a los delegados ajenos en provincias centrales y hasta durmió en un hotel cercano donde se realizó la reunión.

Se calienta. Pregunta un veterano del disco si esos jóvenes que apoyan a Mesmeto en la alianza y que le gritan barbaridades a la esquina de Akuaman no se acuerdan que ambos presidenciales comían en el mismo plato.

Hay desfile. Me dicen que la comuna de Santa Gema le debe dos quincenas a un grupo de funcionarios de las juntas comunales, pero que los preparativos para el desfile de navidad van viento en popa.

Hay desfile 2. Me aseguran que una funcionaria dijo que si no tenían los fondos a tiempo para costear la parada de Santa, ya tenían quién les iba a hacer la fiesta a crédito. ¿Será que por allá no aplican eso de licitación pública?

Pal'diablo. Comentaban en la tierra de Urracá que el paso peatonal del mall no se construirá y que por lo tanto centenares de personas deberán seguir arriesgando sus vidas al cruzar los cuatro paños de la vía.

Ya lo sabe. Ahora que un banco anunció que no despachará billetes de uno, desde medianos de mes, para que circulen las monedas, será mejor que refuerce las costuras de los bolsillos, para que no pase su pena.

Intromisión. Me mandaron la circular de la Red de Derechos Humanos en donde se declaran en alerta por la ‘intromisión' de la Asamblea en la Defensoría del Pueblo...La vaina sale por la citación por los acosos.

Caras vemos... Me dicen que por San Francisco recuerdan mucho a una suplente de un padrastro que prometió apoyo a Paco y el hombre casi no sacó votos en las pasadas primarias perredianas.

Increíble. Por enésima vez le piden al ministro gringo que mande las cuadrillas a la entrada del puerto de Vaca Monte, donde se forma la madre de todos los tranques porque los carros no pueden entrar por los cráteres que hay.