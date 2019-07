Infidencias y confidencias del 14 de julio del 2019

domingo 14 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 14 de julio del 2019

Afilando el hacha. Comentan que por los lados de la locura el exfundador hizo correr un mensaje en donde desconoce a todita la junta directiva, incluyendo a Akuaman.

Afilando el hacha 2. Se dice que aprovechó para ordenarle a los convencionales de los circuitos 4-1 y 4-3 de no asistir a la reunión con Ro.Ro. el fin de semana.

Trifulca. Pregunta un catedrático si luego de lo que pasó con los estudiantes revoltosos el mandamás tomará cartas en el caso del vice rector que fue condenado por el manejo irregular de unos kanguros.

Encarguito. En la última reunión de la directiva del Cajetón, un médico estaba endiablado para que abrieran un sobre, y no cualquier sobre. Ojo con eso Chayo.

Impugnación. Todo indica que le tocará al chief del buen gobierno escoger de la lista de los 18 al nuevo director del Seguro. Recuerden que Pacha lo hizo tres veces porque los propios aspirantes saben patear la pelota hasta San Felipe.

¿Qué será? Algo desconocido pasa en las cuatro paredes de la comuna de Santa Gema, ya condenaron a Peter a varios años prisión y ahora le quitan el fuero a la que lo sucedió en el potro.

Tiempos pasados. Siguen los maestros preguntándose porque la Huelga al Hombro femenina no fue a la marcha cuando, hasta cuando fue la líder de la asociación, rompió récord participante en este tipo de protestas.

Guaqueo. Primero fue una madrastra la que se desmayó en una gira de trabajo y ahora Juan Diego tiene los nervios crispados. A como van las cosas, habrá que redoblar el sistema de emergencia en la Cueva.

Ronconcitos. Me soplaron que un padrastro tuvo su encontrón con los universitarios que se ponen en el palco de prensa. ‘Soy la que voy a supervisar lo que hace su gestión', le dijo una al padrastro que le respondió ‘respétame que esto no es relajo'.

Cita con la historia. El maestro René, que cumplió el gran sueño de Chico Changmarín de sembrar maíz en la zona canalera, tiene un interesante conversatorio sobre el legado de Justo Arosemena en Cafetear.

Ungido. En las últimas semanas han visto a un chino recorrer los pasillos de los apagafuego cuestionando lo que hizo el pastor y anunciado que él será el nuevo mandamás. Por ahí todavía recuerdan los 8 melones que se fueron a una fundación.

Toca esperar. El próximo viernes se sabe de qué cuero sale más correa. Los azules, los amarillos y los rojos son las tres nóminas que compiten por la presidencia del colegio abogadil.

Cuento de terror. Un jurista denunció un robo a un muchacho que regresaba a su casa en Alameda. Fueron a la policía y no mostraron interés, luego a la fiscalía y la fiscal no se atrevió siquiera a abrir el local y cuando le preguntó si no tenía un policía la funcionaria le dijo que estaba dormido adentro.